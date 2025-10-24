Santa Cruz recibió ofertas por las diez áreas petroleras cedidas por YPF

En Santa Cruz , FOMICRUZ, la empresa provincial de energía, avanza en la adjudicación de diez áreas hidrocarburíferas en la cuenca del Golfo San Jorge , que hasta hace pocos meses operaba YPF , con una inversión proyectada de 1.259 millones de dólares . La apertura de la oferta económica se realizó esta semana en el marco de la licitación pública 006/2025, y se espera que las empresas adjudicatarias tomen posesión a partir del 1° de diciembre.

En el acto de apertura de los sobres participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez ; el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera ; su vicepresidente, Juan Carlos Berasaluce ; y los integrantes de la Comisión Evaluadora. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) , conformada por Patagonia Resources, Clear Petroleum, Quintana E&P Argentina, Quintana Energy Investments, ROCH, Brest y Azruge , presentó la única propuesta , a ejecutar en un plazo de seis años (2026–2031).

santa-cruz-los-perales.jpg En septiembre, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó el llamado a licitación de diez áreas petroleras de Santa Cruz

Las áreas en proceso de adjudicación son Los Perales–Las Mesetas, Las Heras–Cañadón de la Escondida, Cañadón León–Meseta Espinosa, El Guadal–Lomas del Cuy, Cañadón Yatel, Pico Truncado–El Cordón, Cañadón Vasco, Barranca Yankowsky, Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte y Los Monos, transferidas a la firma santacruceña tras la salida de YPF, en el marco de la reestructuración del portafolio de la petrolera nacional, que concentra sus recursos en Vaca Muerta.

La decisión forma parte de su programa 4x4, con el que la compañía busca cuadruplicar su valor en cuatro años. En ese proceso, se desprendió de yacimientos convencionales en distintas provincias, como Neuquén, Río Negro, Mendoza, Chubut y Santa Cruz.

Compromisos de inversión para las diez áreas petroleras

El compromiso de la UTE adjudicataria incluye mantener los puestos de trabajo, absorber contratos existentes y garantizar la continuidad operativa de los yacimientos maduros. “Nos encontramos en la etapa final de la licitación más significativa de nuestra trayectoria. Este proceso marca el inicio de una nueva era para el desarrollo energético y minero de la provincia. Es un paso que consolida la presencia del Estado en el corazón de la producción y reafirma nuestra soberanía sobre los recursos estratégicos”, señaló Vera.

El titular de FOMICRUZ destacó que esta instancia abre un nuevo ciclo de oportunidades e inversión, orientado a fortalecer la participación provincial en el sector energético y generar impacto directo en el empleo y la economía regional.

Por su parte, Álvarez subrayó que la inversión prevista “supera ampliamente los niveles registrados en los últimos años” y permitirá “incrementar la producción, mejorar el trabajo y estabilizar el flanco norte de Santa Cruz ”.

WhatsApp_Image_2025-10-22_at_2.08.40_PM Avanza la adjudicación de las diez áreas petroleras en Santa Cruz.

“El proceso culminará con la adjudicación de las áreas para que el 1° de diciembre las empresas continuadoras tomen posesión, comiencen a invertir y garanticen la continuidad laboral en la región”, afirmó.

Además, el funcionario destacó que el objetivo de esta nueva etapa es "llevar tranquilidad, paz y estabilidad laboral" a las comunidades de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Koluel Kaike y Cañadón Seco.

Convenio entre YPF y la UBA para los pasivos ambientales

En paralelo al proceso licitatorio, YPF y la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmarán este viernes un convenio de cooperación para el relevamiento y saneamiento de pasivos ambientales en las áreas cedidas.

“Es importante resaltar que YPF continuará trabajando en dos ejes fundamentales: el abandono de pozos y el saneamiento ambiental, ambos con cifras muy significativas”, explicó Álvarez.

El acuerdo contempla un plazo máximo de cinco años para la remediación total de los pasivos, bajo la supervisión científica y técnica de la UBA. “La UBA, un organismo público y de reconocido prestigio científico y tecnológico, será la encargada de conducir este relevamiento”, añadió el ministro.

“A partir del 1° de diciembre, el flanco norte de Santa Cruz contará con nuevas empresas operadoras que impulsarán la producción e inversión, mientras que YPF continuará trabajando durante los próximos cinco años en sus compromisos ambientales y de cierre de pozos, consolidando así una transición ordenada, responsable y beneficiosa para la provincia”, dijo el ministro.

El panorama en Palermo Aike

Finalmente, Álvarez destacó que YPF continuará invirtiendo en el sur provincial, particularmente en Palermo Aike, considerado “la Vaca Muerta santacruceña”. Las tres perforaciones proyectadas en esa formación marcarán, según el funcionario, una nueva etapa de expansión energética tanto en el norte como en el sur de Santa Cruz.