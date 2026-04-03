Halliburton superó las mil etapas de fractura

Marzo no solo significó un nuevo techo histórico para el fracking de Vaca Muerta , sino que se convirtió en una marca top para la actividad de una empresa de servicio en particular: Halliburton . Los trabajadores de mamelucos rojos fueron una pieza clave para el récord de 2.616 punciones en el segmento shale .

Según el informe de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, Halliburton completó 1.147 punciones, lo que traduce en el 44% de las operaciones totales en la roca madre.

La compañía cumplió con las tareas demandadas por cuatro operadoras: completó 590 operaciones para YPF, realizó 209 fracturas para Pampa Energía, desarrolló 129 trabajos para Pluspetrol Cuenca Neuquina (que está vinculada a los bloques Bajo del Choique – La Invernada) y se encargó de las 156 punciones solicitadas por Shell.

Cómo se completa el podio del fracking

La competidora directa de Halliburton es SLB. La firma de mamelucos azules completó 600 etapas de fractura, lo que significó el 23% de las operaciones totales en la formación no convencional. Sus operaciones se explicaron por los encargos de dos operadoras: YPF solicitaron 526 fracturas y Vista Energy requirió 74 punciones.

El podio fue completado por Calfrac. La compañía se afianza en el tercer lugar del fracking de empresas de servicio y sigue creciendo con proyección a quedarse con el segundo puesto de la actividad. En total, completó 382 operaciones, que se dividen en 207 para Vista Energy, 160 para Pan American Energy (PAE) y 15 para Pluspetrol CN.

Fracking - Set de Fractura 3.jpg El fracking de Vaca Muerta sigue superando sus limitaciones.

La competencia en el shale

Tenaris también registró un crecimiento en sus registros. La empresa del Grupo Techint completó 263 etapas de fracturas que se distribuyeron entre 138 para Tecpetrol, 98 de Phoenix Global Resources y 27 para TotalEnergies.

Asimismo, Servicios Petroleros Integrales (SPI) cerró el informe con 224 punciones y todas fueron requeridas por Pluspetrol. Hay que destacar que la actividad de esta división está destinada a los trabajos en La Calera.

Un mes récord

La cifra top de marzo desplazó al máximo establecido en mayo del año pasado cuando las empresas sumaron 2.588 etapas de fractura y dejó atrás a la marca de enero de este año cuando se anotaron 2.401 operaciones.

El informe del también presidente de la Fundación Contactos Petroleros, la marca de marzo significó una suba del 10,33% con respecto a febrero y un incremento interanual del 33,46%. Las punciones se repartieron entre 870 destinas al gas y 1.746 vinculadas al petróleo.

En lo que respecta a las operadoras, YPF sigue liderando todo lo que sucede en Vaca Muerta. La empresa de mayoría estatal realizó 1.116 operaciones, lo que significa el 43% del total de las fracturas.