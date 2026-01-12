El nuevo reto de Halliburton en Vaca Muerta

Halliburton es uno de los gigantes de la industria hidrocarburífera . La compañía busca seguir mejorando la eficiencia en Vaca Muerta e impulsar el desarrollo del shale. Tal como viene informando, los trabajadores de mameluco rojo es una de las compañías que más actividad tiene en la Cuenca Neuquina.

Ahora, la empresa de servicios encara un pozo “shoe to shoe”. En la industria hidrocarburífera, un pozo “shoe-to-shoe” es aquel que se perfora y se gestiona de forma continua e integral entre una zapata de casing y la siguiente , sin cambiar de contratista ni de esquema operativo en ese tramo.

Shoes hace referencia a la zapata del revestimiento (casing shoe), el extremo inferior de cada sarta de casing. Cada vez que se corre y se cementa un casing, se “cierra” una sección del pozo.

“Como parte del equipo de Halliburton, estoy entusiasmado de participar en un pozo “shoe to shoe” en Vaca Muerta, actualmente perforando la sección lateral tras completar con éxito la tangente, la curva y el aterrizaje”, sostuvo Julio Cesar Sanchez, Directional Driller de Halliburton, en su cuenta de LinkedIn.

“A pesar de los desafíos direccionales como las grandes inclinaciones y una sección negativa, estamos avanzando por encima de los KPIs del cliente, apoyados por tecnologías direccionales de Halliburton como MARSS, motor NitroForce, iCruise RSS y HyperSteer bit”, aseveró.

Perforador equipo ring 3.jpg La industria hidrocarburífera busca la eficiencia en sus proyectos.

Avances en la perforación de Vaca Muerta

Hernán Carbonell, gerente de Desarrollo de Negocios de Halliburton en Argentina, subrayó que tanto la perforación como la completación concentran los mayores avances tecnológicos.

En perforación, Halliburton presentó herramientas inteligentes que optimizan los pozos horizontales con mayor información en tiempo real. En completación, resaltó la capacidad de operar de forma remota, con sistemas digitales que mejoran la eficiencia y reducen los costos de desarrollo.

Durante 2025, Halliburton desplegó tecnologías clave en la Cuenca Neuquina. Carbonell mencionó la incorporación de metodologías como el bombeo simultáneo de pozos (Simul Frac), el bombeo continuo y el uso de gas mediante la tecnología B-Fuel. Estos avances, explicó, marcaron un salto en la eficiencia operativa.

La evolución también se dio en las herramientas de perforación direccional. Según Carbonell, el objetivo fue acompañar la demanda de la industria en términos de productividad, al tiempo que se reducen costos. “Este año se desembarcaron muchas tecnologías que ya están aplicadas en clientes de Argentina y que se consolidan como un cambio estructural para adelante”, afirmó.

Uno de los desarrollos más destacados fue la tecnología de fibra óptica, que permite capturar datos del subsuelo en tiempo real. Gracias a esta innovación, las decisiones en superficie se vuelven más precisas y automáticas, lo que incrementa la eficiencia de las operaciones y sienta las bases de un nuevo estándar en la industria.

la-petrolera-halliburton-podria-irse-del-pais.jpg Halliburton es uno de los pesos pesados de Vaca Muerta.

Un peso pesado del fracking

Tal como viene informando +e, Halliburton es uno de las empresas que lidera el fracking en Vaca Muerta y quién implementó por primera vez el Dual Frac en la Cuenca Neuquina. En 2025, los trabajadores de mameluco rojo completaron 5.557 etapas de fractura de la mano de cuatro sets de fractura. La compañía realizó tareas para YPF, Vista, Shell, Chevron y Pampa Energía.