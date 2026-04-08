El precio del petróleo y el gas cae tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

El pacto diplomático entre Estados Unidos e Irán sacudió de inmediato las pizarras del mercado petrolero internacional. Los futuros del crudo Brent cayeron casi un 14% hasta posicionarse en los 94,30 dólares por barril. En paralelo, el WTI estadounidense registró una baja superior al 15% y perforó la barrera histórica para ubicarse en 95,77 dólares.

La cotización del gas natural en Europa replicó esta clara tendencia bajista. El contrato de referencia holandés en el hub TTF retrocedió un 14,6% hasta los 45,50 euros por megavatio hora. El mercado europeo depende fuertemente de las exportaciones qataríes, que los recientes ataques a la infraestructura regional bloquearon.

Qué pasa con el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump y el gobierno de Irán oficializaron una pausa militar de dos semanas. Pakistán funcionó como mediador exclusivo del acuerdo y albergará las negociaciones formales este viernes en Islamabad. La Casa Blanca confirmó la recepción de una propuesta iraní de diez puntos que servirá como base para las conversaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que Teherán "cesará su operación defensiva" y haría posible el "paso seguro" a través del Estrecho de Ormuz si el transporte marítimo se realiza en coordinación con el ejército iraní. El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif invitó a funcionarios estadounidenses e iraníes a Islamabad para conversaciones el viernes.

Mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, no especificó si asistiría a las negociaciones, pero dijo que Trump está "impaciente por avanzar" en las discusiones.

Israel, que lanzó un asalto conjunto contra Irán con Estados Unidos a finales de febrero, respaldó la decisión de Trump, según declaró la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, el comentario no incluyó al Líbano, donde los militantes de Hezbolá alineados con Irán han sido atacados por Israel.

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Euforia bursátil y cautela logística

El alivio geopolítico desató un fuerte repunte en las bolsas internacionales durante la primera jornada de operaciones. Los índices de China continental y Hong Kong cerraron con subidas cercanas al 4,8%. Las acciones europeas experimentaron un salto similar, impulsadas con fuerza por los sectores bancario y automotriz.

TRUMP

La firma Link Securities recomendó prudencia ante la volatilidad estructural del escenario. Los expertos advierten que la producción y la distribución de hidrocarburos demorarán en normalizarse en Medio Oriente. Los analistas prevén fluctuaciones en los precios a medida que avancen las reuniones diplomáticas y advierten sobre el impacto de la inflación.

Las navieras asiáticas adoptaron una postura conservadora frente a la promesa de libre navegación. Empresas de Japón y Tailandia priorizan la seguridad de sus tripulaciones y buques antes de reanudar el tránsito habitual. El sector logístico proyecta una fuerte congestión marítima por la inminente acumulación de exportaciones demoradas.

Desde el inicio de la guerra, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha registrado 28 ataques a buques en aguas del estrecho de Ormuz y los golfos Pérsico y de Omán, incluido uno a un barco tailandés que dejó tres desaparecidos.