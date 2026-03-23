Chris Wright en CERAWeek: la guerra en Irán es "una perturbación a corto plazo"

Houston, Texas (Enviado especial). El titular del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Chris Wright , defendió la estrategia bélica de Donald Trump contra Irán ante la plana mayor de la industria de los hidrocarburos en CERAWeek 2026 by S&P Global, la conferencia energética más importante del mundo.

El funcionario argumentó que el gobierno norteamericano decidió terminar con la política de apaciguamiento frente a un régimen que acumula un historial de hostilidades contra intereses occidentales. Wright enmarcó la crisis actual como un movimiento disruptivo pero indispensable para evitar que Teherán consolide un arsenal nuclear.

El discurso del secretario llega en un punto de máxima tensión geopolítica. El bloqueo del Estrecho de Ormuz cortocircuitó los flujos globales de crudo y derivó en la advertencia de Trump sobre una inminente incursión terrestre para recuperar la conectividad marítima de la región. A esto se suma la amenaza directa del presidente estadounidense de atacar la infraestructura eléctrica de Irán para paralizar su aparato militar y su economía.

La convulsión en los mercados energéticos

Wright reconoció el impacto logístico del bloqueo, pero minimizó el pánico en los mercados. El secretario consideró que el alza temporal de los precios funciona como una señal genuina para reactivar el Capex y acelerar la producción en el upstream global. Además, aseguró que las cotizaciones actuales todavía no alcanzan el nivel necesario para provocar una destrucción estructural de la demanda en los países importadores.

"Se trata de una perturbación a corto plazo en el momento actual, pero con el fin de poner fin a un problema que se arrastra desde hace décadas y dar paso a un mundo mucho más pacífico, mucho más próspero y con una seguridad energética mucho mayor", aseguró el secretario de Energía a de Estados Unidos.

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Y consideró que "los mercados hacen lo que hacen los mercados: los precios subieron para enviar una señal a todos aquellos que puedan producir más: «por favor, produzcan más». Los precios aún no han subido lo suficiente como para provocar una destrucción significativa de la demanda. Pero los estadounidenses —y los emprendedores del sector energético de todo el mundo— son ingeniosos. Así que se están tomando medidas".

Intervención quirúrgica en el mercado spot

Para mitigar el riesgo de desabastecimiento, Washington articuló una respuesta agresiva y coordinada mediante la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El organismo multilateral acordó la liberación rápida de 400 millones de barriles, un volumen destinado casi en su totalidad a sostener el factor de utilización de las refinerías asiáticas. Países como Japón lideraron la absorción de estos cargamentos para evitar un colapso en su cadena de suministro industrial.

Estados Unidos aporta a este plan un flujo diario de entre 1 y 1,5 millones de barriles extraídos directamente de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). Wright trazó una línea divisoria clara respecto a las intervenciones del pasado, a las cuales calificó de electoralistas. El funcionario subrayó que el volumen actual busca resolver una disrupción real en la oferta y no manipular el precio de los surtidores domésticos.

La gran novedad de esta maniobra radica en el mecanismo de mercado elegido por la administración Trump. En lugar de liquidar el crudo, el DOE estructuró la operación mediante contratos swap. Por cada barril que los operadores retiran hoy de las cavernas salinas, devolverán 1,2 barriles el próximo año. Esta ingeniería financiera blinda las arcas del Estado y garantiza un incremento neto en los inventarios estratégicos de Norteamérica una vez superado el conflicto.