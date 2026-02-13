Un informe internacional explica por qué Argentina liderará el suministro de litio a Occidente

Instalaciones de extracción de litio en el noroeste argentino: inversión récord y proyecciones de liderazgo global en suministro.

Sudamérica emerge como el destino más viable para que Occidente diversifique sus cadenas de suministro de minerales críticos , según el informe de Verisk Maplecroft publicado ayer. En un contexto de creciente dependencia tecnológica y tensiones geopolíticas con China, el continente combina reservas significativas con niveles moderados de riesgo de nacionalismo de recursos y estabilidad política relativa.

El estudio evalúa diez mercados emergentes con reservas importantes de cobalto , cobre , grafito , litio , níquel y elementos de tierras raras (REEs). Utilizando el Resource Nationalism Index y los datos de Political Risk , concluye que Argentina, Brasil, Chile y Perú c oncentran la mayor oportunidad de reequilibrio.

“Lo que distingue a Sudamérica no es la magnitud de las reservas, sino la distribución del riesgo”, afirmó Jimena Blanco, analista jefe de Verisk Maplecroft.

image

Los productores sudamericanos combinan dotaciones grandes de minerales críticos con niveles comparativamente moderados de nacionalismo de recursos y riesgo político.

En este contexto, el informe señala que Argentina sobresale entre los mejores desempeños. Junto a Perú y Chile, no figura entre las jurisdicciones de mayor exposición global al nacionalismo de recursos (de 198 países analizados). Solo República Democrática del Congo (8°), Indonesia (10°) y Tanzania (16°) aparecen en el top 20 de mayor riesgo. Esta ventaja explica el foco intensificado de Estados Unidos y la Unión Europea en la región como pilar de la realineación de suministros.

Argentina: reservas, producción y alianzas estratégicas

El pronóstico para Argentina resulta especialmente prometedor. El país posee 4 millones de toneladas de reservas de litio según datos del USGS (Mineral Commodity Summaries), lo que lo ubica entre los líderes mundiales. En términos de producción, las proyecciones indican un crecimiento explosivo: de niveles actuales hacia 131.000 toneladas en 2025 (un 75% más que en 2024) y potencial para alcanzar 428.000 toneladas de capacidad total hacia 2033, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Expertos anticipan que Argentina podría aportar más del 30% del suministro global de litio hacia 2026, impulsado por la recuperación de precios (de US$13.550 por tonelada actual a US$17.500 en 2026 y US$22.000 en 2027) y la activación de múltiples proyectos en salares como Hombre Muerto, Olaroz y Cauchari-Olaroz. En los últimos años, se invirtieron más de US$7.600 millones en el sector, generando siete plantas de producción y más de 5.000 empleos directos en el noroeste.

image

El alineamiento geopolítico refuerza esta trayectoria. El Geopolitical Alignment Tool (GAT) de Verisk Maplecroft posiciona a Argentina en el extremo de “close ally” con Estados Unidos. Esta calificación se materializó en el acuerdo bilateral firmado el 4 de febrero de 2026 durante la Ministerial de Minerales Críticos en Washington.

El Framework Instrument for Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals busca acelerar inversiones, consolidar cadenas de valor seguras y competitivas, y reducir la dependencia de proveedores no alineados.

image

Equilibrio entre riesgo y oportunidad en el contexto global

Aunque la concentración geográfica de ciertos minerales obliga a mantener exposición en jurisdicciones de mayor riesgo (como República Democrática del Congo para cobalto o Indonesia para níquel), Sudamérica —y especialmente Argentina— ofrece un ancla estable. La superposición de índices revela que la mayoría de productores relevantes se ubican en categorías de riesgo medio, lo que favorece inversiones a largo plazo.

Con datos de Verisk Maplecroft (12 de febrero de 2026), USGS Mineral Commodity Summaries y reportes sectoriales CAEM, el futuro de Argentina en minerales críticos no solo depende de sus recursos naturales, sino de su capacidad para gestionar riesgos y capitalizar alianzas. En la carrera por asegurar suministros resilientes, el país se posiciona como el socio preferido de Occidente en Sudamérica.

Fuente: Maplecroft