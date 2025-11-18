Santa Cruz abre la puerta a Toronto: financiamiento millonario para oro, plata y litio

El Calafate fue escenario de la jornada “Camino al financiamiento energético y minero en la Bolsa de Toronto” , organizada por el Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, FOMICRUZ S.E. y Banco Santa Cruz esta semana. El objetivo fue claro: conectar empresas locales con la Toronto Stock Exchange (TSX) y TSX Venture Exchange (TSXV) , el mercado de valores líder mundial en minería.

El ministro Jaime Álvarez aseguró: “El financiamiento apalanca la producción, y la producción al trabajo en la provincia de Santa Cruz”. Álvarez destacó que la jornada busca entregar herramientas financieras concretas a empresas que quieran escalar internacionalmente.

Por su parte, Guillaume Légaré, Head Business Development South America de TSXV, subrayó que América Latina es el mercado más importante para Canadá. Légaré y Dean McPherson, Head Global Mining, detallaron requisitos y ventajas del listado en Toronto: acceso a inversores institucionales especializados, liquidez profunda y regulaciones diseñadas para compañías junior y senior del sector extractivo.

Santa Cruz exhibe su potencial

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y miembro directivo de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), abrió el bloque técnico con un panorama contundente: “Santa Cruz es hoy la segunda provincia productora de oro y plata del país y la primera en exportaciones mineras por habitante. Contamos con 7 minas en producción, 12 proyectos avanzados y más de 50 en exploración inicial. En 2024 las exportaciones mineras superaron los USD 2.800 millones y representan el 42 % del total provincial.”

Cacciola destacó que la provincia concentra el 35% de la producción nacional de plata y el 18% del oro, y subrayó el rol de los proyectos brownfield: “Cerro Vanguardia, Don Nicolás, Cerro Moro y San José seguirán liderando, pero el verdadero salto vendrá de los nuevos desarrollos como Cerro Negro Sur, Cap Oeste y los avances en litio de Salar del Rincón y Pozuelos”.

Santa_Cruz_abre_el_camino_a_nuevos_financiamientos_en_Toronto_4 Santa Cruz y Toronto sellan alianza histórica: el financiamiento internacional ya tiene destino patagónico. Foto: gobierno de Santa Cruz

A continuación, Mario Hernández, presidente de GEMERA (Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina), detalló el pipeline de exploración: “Tenemos más de 120.000 metros de perforación programados para 2026 en Santa Cruz. Proyectos como Virginia (Mirasa), Cerro León (Newmont), La Valenciana (Patagonia Gold) y el cluster de litio del Macizo del Deseado avanzan rápidamente. El distrito santacruceño mantiene una de las tasas de descubrimiento más altas de América Latina: un nuevo depósito significativo cada 18-24 meses en los últimos diez años”.

Finalmente, el secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi, cerró con precisión quirúrgica: “Hoy operan en la provincia 7 minas activas que emplean directamente a más de 9.500 personas y generan 25.000 empleos indirectos. Tenemos 5 proyectos en construcción o ramp-up (Joaquín, Lomada de Leiva extensión, Manantial Espejo transición, Martha reactivation y COSE underground) y 8 en factibilidad que requieren entre USD 200 y USD 1.200 millones cada uno para entrar en producción antes de 2030”.

Tiberi enumeró las necesidades críticas de infraestructura: “Requerimos urgente la finalización de la línea de alta tensión Patagonia Sur (220 kV), la ampliación del gasoducto sur, mejoras en rutas provinciales 25 y 39, y la construcción de un nuevo parque eólico de 150 MW en zona minera. Estas obras desbloquearían inversiones por más de USD 8.000 millones en la próxima década”.

Con estos datos sobre la mesa, los representantes de TSX y TSXV asintieron: Santa Cruz no solo habla de potencial; lo demuestra con reservas probadas, ritmo de descubrimiento y una hoja de ruta clara de proyectos financiables.