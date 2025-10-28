Cerrado Gold anuncia producción de oro récord en Santa Cruz

Desarrollo subterráneo en Paloma: La rampa avanza a pesar de los retrasos iniciales por soporte de portal y shotcrete. Foto: www.cerradogold.com

Cerrado Gold anunció los resultados operativos del tercer trimestre (T3 2025) de su mina Minera Don Nicolás (MDN), ubicada en Santa Cruz , y los resultados son muy promisorios.

La compañía reportó una producción consolidada de 13.868 onzas equivalentes de oro , estableciendo un récord trimestral de producción impulsado por la expansión de la capacidad de trituración.

¿Qué impulso el récord histórico? Los resultados operativos del T3 2025 muestran un aumento del 21% en la producción respecto al trimestre anterior (11.437 GEO en el segundo trimestre 2025). Este crecimiento se atribuye principalmente a la mayor producción de la operación de lixiviación en pila Calandrias Sur (+33%).

image Inversiones en la flota: Nuevos camiones, cargadores y excavadoras permiten a MDN alcanzar tasas de extracción más altas. Foto: www.cerradogold.com

La finalización de la segunda fase de la expansión de trituración en el sitio permitió mejorar tanto el tonelaje como la recuperación, gracias a un tamaño de partícula más consistente. La producción trimestral de lixiviación en pila alcanzó 10.465 GEO. Las operaciones también se beneficiaron de inversiones recientes en la capacidad de la flota, incluyendo camiones, cargadores y excavadoras nuevos, que respaldan tasas de extracción más altas.

Los datos operativos clave reflejan la solidez del Heap Leach durante el trimestre: la tasa de extracción diaria (tpd) ascendió a 19.133 tpd. La ley de cabeza de oro fue de 0,81 g/t, con una recuperación de oro del 47%. El precio promedio realizado por onza de oro vendida alcanzó los $3.153/oz.

image Vista del complejo de lixiviación Calandrias Sur, el motor de la producción récord de 10.465 GEO en el T3 2025. Foto: www.cerradogold.com

Transición subterránea y ajuste de proyecciones

El desarrollo subterráneo en el área de Paloma progresa firmemente. No obstante, la compañía experimentó un retraso de 60 días en el desarrollo subterráneo, causado por requisitos de soporte de portal y shotcrete adicionales.

Tres portales se desarrollan actualmente y se espera que alcancen los tajos de producción en el cuarto trimestre de 2025. Aunque la producción de la planta CIL (lixiviación por carbono en pulpa) se mantiene estable, el material de mayor ley de las operaciones subterráneas debe comenzar a contribuir significativamente a la producción de CIL a partir de finales de octubre, y aumentar gradualmente hasta 2026.

A raíz de la demora en el desarrollo subterráneo, la compañía revisó su Guía de Producción 2025. La proyección se ajustó de 55.000–60.000 GEO a un rango de 50.000–55.000 GEO para 2025.

image Mapa del proyecto minero. Foto: www.cerradogold.com

Aceleración de la exploración estratégica

Cerrado anunció la decisión de acelerar y expandir su programa de exploración en MDN, centrándose en objetivos que tienen el potencial de aumentar materialmente la vida útil de la mina.

Adicionalmente, al programa de 20.000 metros planificado para 2025, la empresa programa 50.000 metros adicionales para 2026. Esto permitirá probar simultáneamente varios objetivos de alto valor, incluyendo exploración subterránea, con el objetivo de expandir los recursos y extender la vida útil de MDN.