Oro y plata en retroceso: cae 17,9% la minería metalífera y Patagonia mira sus reservas

Mientras el IPI minero general subió 8,4% interanual en agosto de 2026, la extracción de minerales metalíferos fue a contramano. Según el INDEC , el rubro “muestra una baja de 17,9% respecto a igual mes de 2025”. El acumulado de enero a agosto marca una disminución de 1,5% . El índice del rubro, que el organismo resume como “ Oro y plata, doré y otros”, llegó a 48,7 puntos (base 2016=100), frente a los 149,6 del nivel general.

La subclase plata y oro y sus concentrados tuvo un índice de 114,8 . Cayó 25,2% interanual y acumula una baja de 1,6% en el año. Su incidencia fue de -19,6 puntos , lo que explica casi por completo el -17,9% del rubro. Los metales preciosos, medidos en conjunto, marcaron un índice de 66,6 , con una caída de 18,3% interanual y una resta de un punto al total del IPI minero.

El bullón dorado o doré amortiguó parte del golpe: con un índice de 32,4, subió 6,6% interanual y aportó 1,4 puntos, aunque acumula una baja de 1,4% en el año. La categoría “Resto” (hierro, cobre, plomo, cinc, molibdeno y otros) creció 65,7%, pero su índice es de apenas 1,4 y su incidencia fue de 0,3 puntos.

Santa Cruz, el corazón aurífero de la Patagonia

El INDEC mide el total nacional y no discrimina por provincia. Por eso no permite atribuir la baja a ningún distrito. Aun así, el peso patagónico en el negocio es central: el 99,8% de la minería que exporta Santa Cruz se concentra en oro y plata, y el oro representa el 89,7% del total. Además, la provincia aporta cerca de 40% de las exportaciones mineras del país.

Los datos de comercio exterior más recientes muestran otra cara. En mayo de 2026 las exportaciones mineras de Santa Cruz alcanzaron USD 248 millones, 54% más que en mayo de 2025, con el oro en 91,1% y la plata en 8,8% del total. Sin embargo, la comparación con el IPI requiere cautela. El índice del INDEC mide producción en unidades físicas y ventas a precios corrientes deflactadas, mientras que las exportaciones se expresan en dólares y dependen también de las cotizaciones.

Cerro Vanguardia: los planes y desafíos para ampliar la vida útil de una de las minas más antiguas de Argentina.

Los proyectos activos

En Santa Cruz, siete proyectos de oro y plata estaban en producción: Cerro Negro (Newmont), Cerro Vanguardia (AngloGold), Cerro Moro (Pan American Silver), San José (Minera Santa Cruz, controlada por Hochschild Mining y McEwen Mining), Cap-Oeste (Patagonia Gold) y Don Nicolás (Cerrado Gold). La nómina varía entre fuentes, porque algunas cuentan seis operaciones y otras siete.

Fuera de la provincia, el país contaba con 14 proyectos con producción de oro al segundo semestre de 2025. Entre ellos figuran Veladero (San Juan), Gualcamayo (San Juan), Lindero (Salta), Farallón Negro (Catamarca), Calcatreu (Río Negro) y Ajedrez y Catalina II (Jujuy).

El mapa patagónico también registró una baja de operaciones. Pan American Silver confirmó el cierre definitivo de Manantial Espejo, en Gobernador Gregores, con un “Plan de Cierre Social” bajo la ley provincial 3751. La compañía sostiene Cerro Moro, a unos 70 kilómetros al suroeste de Puerto Deseado.

Madurez de los yacimientos y reposición de reservas

El desafío de fondo es el envejecimiento de las minas. Verónica Nohara, presidenta de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), advirtió que a cinco de las seis minas de oro y plata de la provincia les quedaban entre tres y cuatro años de vida, salvo nuevos descubrimientos.

A 90 km de Jacobacci, la mina Calcatreu inició su producción de oro y plata en la estepa rionegrina. Claudio Espinoza

Ante este panorama, las empresas respondieron con anuncios de inversión y exploración:

Cerro Negro: Newmont y el Gobierno provincial anunciaron en febrero de 2026 una inversión cercana a USD 800 millones para reanudar la Expansión 1. Se estima que la producción comenzará a subir desde 2028. Según el mismo informe técnico, sin ese capital la producción y el empleo habrían entrado en declive.

Newmont y el Gobierno provincial anunciaron en febrero de 2026 una inversión cercana a USD 800 millones para reanudar la Expansión 1. Se estima que la producción comenzará a subir desde 2028. Según el mismo informe técnico, sin ese capital la producción y el empleo habrían entrado en declive. Cerro Vanguardia: adquirió los derechos del proyecto Michelle, con 14.328 hectáreas, para extender su vida útil más allá de 2028.

adquirió los derechos del proyecto Michelle, con 14.328 hectáreas, para extender su vida útil más allá de 2028. Macizo del Deseado: Yamana Argentina, bajo la órbita de Pan American Silver, formalizó en julio de 2026 el hallazgo de dos prospectos de oro y plata, Pancho I Este y Goniano III. Suman más de 4.500 hectáreas cerca de Puerto Deseado.

Yamana Argentina, bajo la órbita de Pan American Silver, formalizó en julio de 2026 el hallazgo de dos prospectos de oro y plata, Pancho I Este y Goniano III. Suman más de 4.500 hectáreas cerca de Puerto Deseado. Exploración general: la provincia suma 36 proyectos de oro y plata en exploración.

La actividad es un pilar del empleo en Patagonia sur. Cerro Negro emplea 1.400 personas y suma 4.800 indirectos, Minera Santa Cruz registra 1.800 puestos directos e indirectos, y Cerro Vanguardia ocupa 1.200 trabajadores directos y más de 3.500 indirectos. El cierre de Manantial Espejo mostró qué ocurre cuando un yacimiento se agota.

La caída de 25,2% en plata y oro con sus concentrados es un dato nacional de un solo mes. El acumulado de -1,5% indica una pérdida moderada y no un desplome sostenido. El informe del INDEC tampoco explica las causas. Lo que sí confirma la información sectorial es el escenario de fondo: yacimientos patagónicos maduros, inversiones para extender su vida y exploración activa para reponer reservas.

FUENTE: INDEC