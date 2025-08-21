La transición energética de Mendoza: ¿el hub minero y financiero que se viene?

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza , Jimena Latorre, inauguró la Argentina Energy Week Summit & Exhibition , un evento de networking que congregó a más de 200 líderes globales del sector. En su discurso, Latorre reveló una estrategia de largo plazo que busca posicionar a la provincia como un pilar fundamental en la matriz energética del país.

Sin embargo, el anuncio más relevante fue la confirmación de Mendoza como sede, en noviembre, del Latin America Financial Day . Este encuentro, que contará con la participación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) , una de las principales a nivel global para el sector minero, tiene como objetivo consolidar a Mendoza como un hub financiero para la minería andina . Este enfoque estratégico subraya la importancia del capital para dinamizar la exploración y el desarrollo de proyectos en una región que capta un interés internacional creciente.

De la tradición petrolera a una matriz diversificada

Latorre abordó la complejidad de la transición, destacando la necesidad de un enfoque pragmático que aproveche los recursos existentes mientras se planifica el futuro. Mendoza, una provincia históricamente petrolera, enfrenta el declive de sus yacimientos convencionales, un fenómeno atribuible a décadas de baja inversión en exploración y a la competitividad del shale.

En este contexto, el gobierno provincial impulsa políticas de recuperación terciaria y la atracción de inversiones tecnológicas. El potencial de Mendoza en Vaca Muerta también fue resaltado, con la reciente inversión de YPF en fracturas hidráulicas por un monto de USD 17 millones y compromisos de exploración adicionales por USD 30 millones.

La diversificación de la matriz energética es, no obstante, el pilar de esta nueva estrategia. La ministra destacó la tradición hidroeléctrica de la provincia, que junto a las energías renovables, hace que el 60% de la potencia instalada provenga de fuentes limpias, una cifra superior a la media nacional. En el ámbito solar, Mendoza se consolida con proyectos fotovoltaicos a gran escala, como el de YPF Luz en El Quemado (305 MW), y nuevas plantas en desarrollo.

Infraestructura y políticas de incentivo

La funcionaria mendocina identificó la infraestructura de transmisión eléctrica y de transporte como el principal cuello de botella para consolidar el crecimiento. Para superar este desafío, la provincia ha priorizado la inversión en cuatro nuevas líneas de transmisión, un paso fundamental para integrar los nuevos proyectos renovables. Adicionalmente, se han implementado incentivos fiscales específicos, como la exención de impuestos para el sector, buscando atraer capital y acelerar la expansión industrial.

La estrategia de Mendoza se basa en un modelo que equilibra competitividad, sostenibilidad y consenso social. Latorre concluyó que el objetivo final es asegurar la seguridad energética de los mendocinos, al tiempo que se consolida un polo de minería moderna y un referente energético a nivel nacional. La participación de la ministra en una mesa redonda sobre el futuro energético de Argentina, junto a otros funcionarios clave, reforzó la visión de la provincia de Mendoza como un actor central en la discusión de políticas de diversificación y cooperación interjurisdiccional para atraer inversiones sostenibles.