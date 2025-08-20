Mendoza apuesta por la minería sostenible y la presenta ante AmCham

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza , Jimena Latorre, junto a representantes de Impulsa Mendoza y del Plan Pilares, presentó en Buenos Aires la estrategia provincial para el desarrollo de la minería sostenible. El encuentro, llamado "Mining insights: Mendoza y el camino hacia una minería sostenible y moderna", fue organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

Latorre destacó que el enfoque de Mendoza para la minería es una política de Estado consensuada que involucra al sector público, empresas, academia y sociedad civil. "Este panel tripartito refleja exactamente lo que buscamos en Mendoza: mostrar que la política minera no es solo una iniciativa del gobierno, sino un camino acordado con el sector privado, instituciones científicas, educativas y fundaciones", afirmó.

La ministra subrayó la importancia de la transparencia y la participación ciudadana para lograr el consenso social. Como ejemplo, mencionó el proyecto de cobre PSJ, que fue sometido a una audiencia pública de diez días en la que 750 oradores expusieron sus puntos de vista. Según los registros, el 60% de las intervenciones apoyaron el proyecto, lo que, según Latorre, demuestra el creciente respaldo a la estrategia minera de la provincia.

Además, Latorre señaló que este tipo de audiencias y la posterior aprobación legislativa de los proyectos fortalecen la seguridad jurídica y ofrecen previsibilidad para las inversiones en Mendoza.

image

Proyectos y desarrollo de infraestructura

La exposición de la ministra también hizo foco en el Malargüe Distrito Minero Occidental, un área de 18,000 km² con 150 proyectos de exploración, de los cuales 38 ya tienen aprobación legislativa.

La ministra resaltó la necesidad de inversiones en infraestructura energética y vial para el crecimiento de la industria. Actualmente, Mendoza está impulsando proyectos clave como la construcción de la línea eléctrica Cortaderal, que conectará el Distrito Minero Occidental con Potasio Río Colorado, y la reparación de casi 400 kilómetros de caminos en el sur de la provincia.

image

La visión del sector privado

Por su parte, Gustavo Rivarola, gerente de la Fundación Plan Pilares, explicó que el plan es una hoja de ruta para una minería sostenible, elaborada con la participación del Consejo Empresario Mendocino, la Universidad Nacional de Cuyo y empresas privadas. El plan se enfoca en el potencial geológico, la articulación productiva, la infraestructura y el vínculo con las comunidades, entre otros puntos.

Finalmente, el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, destacó que la provincia tiene las condiciones legales, técnicas y de gestión para convertirse en un hub financiero minero regional. "Sin mercado de capitales no hay exploración y sin exploración no hay minería ni desarrollo sostenible. Mendoza puede liderar ese proceso", concluyó.

La invitación de AmCham a Mendoza demuestra el creciente interés por el modelo de planificación minera de la provincia, que busca consolidarse como un polo de minería moderna y sostenible, integrando competitividad, consenso social y respeto por el ambiente.