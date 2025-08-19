En Mendoza se dio un paso clave para posicionar a Argentina como un actor fuerte en el mercado del cobre

El encuentro marcó un hito por la alta participación ciudadana. Foto: prensa de gobierno de Mendoza.

Este mes la minería de Mendoza marco un punto de inflexión en su historia: se completaron 10 días de la audiencia pública por el Proyecto PSJ Cobre Mendocino con una participación récord y un apoyo del 60% de los oradores. Se trata de un paso clave para que uno de los seis proyectos más importantes de cobre del país sea puesto en marcha y, de este modo, Argentina comience a instalarse como un jugador de peso en el mercado global del cobre.

La comunidad de Uspallata tuvo un rol protagónico, junto a ciudadanos de diversos puntos de la provincia y el país. Las jornadas presenciales contaron con infraestructura adaptada (carpas climatizadas, conectividad, servicios sanitarios) y la modalidad virtual amplió la participación remota.

“El desarrollo de esta audiencia sienta un precedente valioso para futuras instancias de diálogo en torno a proyectos productivos estratégicos, demostrando que es posible conjugar el debate informado, la participación amplia y el respeto por las comunidades y el ambiente”, destacaron desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

image

¿Cuáles fueron las principales inquietudes que se plantearon? Los oradores se focalizaron en los siguientes temas:

Cuidado del agua y el ambiente : Se exigieron garantías para el uso responsable del agua, protección del Arroyo El Tigre, monitoreo comunitario y auditorías independientes.

: Se exigieron garantías para el uso responsable del agua, protección del Arroyo El Tigre, monitoreo comunitario y auditorías independientes. Proceso minero : Se solicitó información detallada sobre el método de flotación mecánica con reactivos biodegradables y el cumplimiento de la Ley 7722.

: Se solicitó información detallada sobre el método de flotación mecánica con reactivos biodegradables y el cumplimiento de la Ley 7722. Biodiversidad : Preocupación por el impacto en flora y fauna, con pedidos de estudios complementarios y evaluaciones independientes.

: Preocupación por el impacto en flora y fauna, con pedidos de estudios complementarios y evaluaciones independientes. Continuidad y beneficios: Llamados a compromisos claros de ejecución, planes de cierre responsables y beneficios sostenidos para la comunidad.

image La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se mostró conforme con la audiencia. Foto: prensa gobierno de Mendoza

"Muchas de las observaciones realizadas son razonables y se relacionan con preocupaciones ambientales, como el cuidado del agua. Estos temas ya han sido analizados y lo seguirán siendo. Es importante que quienes nos escuchan y tienen dudas comprendan que este análisis no termina con la audiencia”, aseguró la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“Desde CAEM celebramos este paso dado por Mendoza y reiteramos nuestro compromiso de acompañar procesos de minería sostenible y transparente, que contribuyan al desarrollo económico, social y ambientalmente responsable de nuestro país”, concluyó la cámara.

image La audiencia contó con una fuerte presencia de vecinos de Uspallata. Foto: prensa de gobierno de Mendoza

Planteos de la comunidad

Asimismo, los oradores plantearon cuatro aportes positivos del proyecto haciendo foco en la generación de empleo local; la posibilidad de mejorar la infraestructura y diversificar la matriz productiva; ampliar el uso de tecnologías sostenibles; y, finalmente, se planteó un aval mayoritario, sujeto al cumplimiento de compromisos de transparencia, control ambiental y beneficios tangibles.

Uno de los oradores, Daniel Fruitos, descendiente de mineros, expresó su preocupación por el desarraigo que viven muchas familias ante la falta de oportunidades. Destacó que un proyecto de esta magnitud no solo genera empleo directo, sino también en actividades vinculadas como seguridad, higiene, gastronomía y hotelería.

Otra de las participantes, Cecilia Quiroz, recordó que el General José de San Martín promovió la minería en Uspallata para revitalizar la zona. Impulsó la reactivación de las minas de cobre y plomo, fomentó la explotación de plata en Paramillos de Uspallata y de oro en Gualilán y priorizó los yacimientos de plomo y azufre en Pismanta y Huayaguás, esenciales para la producción de pólvora y material de artillería.