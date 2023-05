"La minería requiere un marco regulatorio confiable"

Sobre el rol del Estado y la política minera, Villalonga manifestó que la minería en Argentina tiene posibilidades y no tiene complicaciones para insertarse en el mercado internacional. "Quizás tenemos que ordenarnos políticamente. Y creo que si bien hay un consenso en líneas generales de que es una industria, que debemos desarrollar", afirmó.

"También es importante que la minería tiene que desarrollarse con estándares muy altos en términos ambientales y lo puede hacer. Tenemos que tener una normativa clara que dé confianza a la gente. Es decir, sabemos que hoy la minería enfrenta muchísimos cuestionamientos de licencia social en muchas provincias, pero eso yo te diría que, más que un problema de la minería per se, es un problema que la política no ha logrado darle confianza a su población y darle confianza a los marcos regulatorios que se crean. Entonces, la minería se inserta en un terreno conflictivo, antes de que la minería llegue", aseveró.

"Obviamente, la minería despierta todos los conflictos que vemos, porque no hemos regularizado o no hemos ordenado el tema de la tierra, pensar todos los conflictos que tenemos con pueblos originarios, etc. Todo eso es porque ha faltado de parte de la política ordenamiento. Los proyectos se insertan en provincias que por ahí no están ordenadas. Cuando se habla de seguridad jurídica implica que no aparezca un impuesto que te rompa la ecuación económica. Pero no solo tiene que ver con lo económico, también tiene que ver con el contexto en el cual se inserta el proyecto. Así que todo eso es lo que tiene que ordenar la Argentina", consideró el exlegislador nacional.