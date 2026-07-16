First Quantum evalúa vender parte de Taca Taca, la joya del cobre argentino

First Quantum Minerals explora la venta de una participación minoritaria en Taca Taca , uno de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del mundo, ubicado en Argentina, cerca de la frontera con Chile. Así lo reportó Bloomberg, que cita a fuentes cercanas al proceso, esta semana.

La minera canadiense, con sede en Vancouver, ejecuta un proceso de evaluación para potenciales compradores. Entre ellos figuran Rio Tinto y las grandes comercializadoras japonesas Mitsubishi Corp. y Mitsui & Co. Sin embargo, ninguna de las compañías dieron precisiones. El proceso se encuentra en etapa preliminar y no hay garantía de que la operación se concrete.

La noticia difundida por Bloomberg instala dos cuestiones en agenda. Por un lado, la iniciativa refleja una tendencia creciente en la industria minera: el desarrollo de proyectos de escala masiva mediante asociaciones estratégicas que distribuyen el capital de inversión y los riesgos operacionales. Y, por otro, resulta evidente que Argentina se posiciona como destino inversor destacado del sector tras la instauración del RIGI, aunque persisten restricciones de infraestructura que desafían los nuevos desarrollos.

Taca Taca, la joya del cobre

Taca Taca requeriría una inversión inicial de aproximadamente $4.200 millones para una operación de 40 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión a 60 millones de toneladas, lo que elevaría el gasto total a unos $5.250 millones.

Gigantes como Rio Tinto analizan invertir en Taca Taca, clave para la transición energética. Secretaría de Minería.

El proyecto generaría más de 320.000 toneladas de cobre anuales en capacidad plena, equivalente a aproximadamente 1,5% de la producción mundial actual. Esta magnitud despierta el interés de los mayores productores globales, que buscan activos de larga vida útil capaces de abastecer un mercado cada vez más restringido, mientras la demanda impulsada por la electrificación y la transición energética mantiene los precios del cobre cercanos a máximos históricos.

La construcción de Taca Taca generaría aproximadamente 4.000 puestos de trabajo, con alrededor de 2.000 posiciones permanentes una vez que el proyecto entre en operación.

El proyecto tiene una vida útil proyectada de 35 años y, tras la expansión, se espera que produzca aproximadamente 291.000 toneladas de cobre anuales durante su primera década.

Una asociación con antecedentes

First Quantum ya tiene una relación establecida con Rio Tinto. En 2023, ambas compañías acordaron desarrollar en conjunto el proyecto La Granja, en Perú, luego de que First Quantum adquiriera una participación mayoritaria a Rio Tinto. Este antecedente refuerza la posibilidad de una asociación similar en Taca Taca.

La minera canadiense es reconocida como uno de los mejores desarrolladores de proyectos de la industria, aunque continúa su recuperación tras el cierre de su mina insignia Cobre Panamá, a fines de 2023, luego de protestas generalizadas.

FUENTE: Bloomberg