Estalló la guerra por los metales críticos, ¿quiénes controlan las reservas de tierras raras?

El Poder de los 17 Metales: Los Elementos de Tierras Raras (REEs), un grupo de 17 metales, son vitales para impulsar la tecnología moderna.,

Los Elementos de Tierras Raras (REEs), que abarcan un grupo de diecisiete metales —incluidos quince lantánidos, más el escandio y el itrio—, son componentes indispensables para la tecnología moderna. Estos elementos impulsan todo, desde smartphones y vehículos eléctricos (VE) hasta turbinas eólicas y hardware militar. Si bien no son genuinamente escasos, su distribución geológica es sumamente desigua l, lo que les confiere un valor estratégico crítico en la geopolítica actual.

A medida que la demanda global de estos metales aumenta vertiginosamente, impulsada por la transición energética y la digitalización, la seguridad de las cadenas de suministro se transforma en una prioridad nacional . Diez países concentran las mayores reservas conocidas, aunque la producción y el procesamiento se mantienen fuertemente centralizados.

image China lidera las reservas globales con 44 millones de toneladas métricas, lo que representa casi la mitad del total mundial.

Liderazgo indiscutible

China lidera la lista con vastos recursos y una posición dominante en el mercado. El país posee 44 millones de toneladas métricas de reservas, lo que representa casi la mitad del total mundial. China también domina la producción y el procesamiento, controlando una porción significativa de la cadena global de suministro. La gestión estratégica de sus REEs consolida a China como el actor central en este mercado.

En segundo lugar, Brasil posee reservas estimadas en 21 millones de toneladas métricas. A pesar de este vasto potencial, la producción brasileña permanece limitada, y el país aún no capitaliza plenamente estos recursos. Los esfuerzos de exploración y desarrollo avanzan con el objetivo de impulsar la producción en los próximos años.

India mantiene aproximadamente 6.9 millones de toneladas métricas de reservas. Además, el país representa cerca del 35% de los depósitos mundiales de minerales de arena de playa, que son fuentes cruciales de estos elementos. El gobierno indio invierte en infraestructura para desarrollar aún más su industria de tierras raras, y su producción registra incrementos.

image Brasil posee la segunda reserva mundial más grande con 21 millones de toneladas métricas.

El desafío occidental

Australia se posiciona como el cuarto país con 5.7 millones de toneladas métricas de reservas. El país aumenta su capacidad de producción con varios proyectos mineros en curso. Sus depósitos abundantes y un entorno minero estable lo establecen como un jugador clave en el mercado global.

A continuación, se ubica Rusia, que posee cerca de 3.8 millones de toneladas métricas. Aunque esta cifra disminuye respecto a estimaciones anteriores, el país explora y desarrolla sus recursos para mejorar su posición. Vietnam cuenta con 3.5 millones de toneladas métricas de reservas, concentradas en depósitos a lo largo de su frontera noroeste con China y su costa oriental. Vietnam explora activamente estas áreas para incrementar la producción y reducir la dependencia de las importaciones.

Un caso particularmente estratégico es el de Estados Unidos, que mantiene aproximadamente 1.9 millones de toneladas métricas de reservas. La mina Mountain Pass en California, operativa desde la década de 1950, es la principal fuente. A pesar de ser el séptimo poseedor más grande, EE. UU. depende en gran medida de las importaciones, especialmente de China, para procesar estos materiales y convertirlos en formas utilizables.

image Sudáfrica (860,000 toneladas métricas) mantiene una producción limitada, a pesar de su vasto recurso geológico.

El potencial en desarrollo

Cerrando la lista, se encuentran naciones con reservas considerables y potencial de explotación futura:

• Groenlandia: Ocupa el octavo lugar con cerca de 1.5 millones de toneladas métricas de reservas. Las actividades mineras son limitadas actualmente, pero sus reservas presentan un gran potencial.

• Tanzania: Mantiene casi 890,000 toneladas métricas. Las actividades mineras se encuentran en etapas iniciales, pero las reservas ofrecen un potencial significativo.

• Sudáfrica: Posee aproximadamente 860,000 toneladas métricas de reservas. Si bien tiene depósitos importantes, la producción permanece limitada. El país desarrolla estos recursos para satisfacer la creciente demanda mundial.

image El limitado potencial de Argentina. Gráfico: La Nación

¿Y Argentina?

En nuestro país hay tierras raras, aunque en cantidades limitadas. Este subgrupo de minerales críticos incluye elementos escasos en el planeta, esenciales para la industria tecnológica y militar. “En defensa, la demanda se centra en los imanes permanentes de neodimio-hierro-boro y samario-cobalto, clave por su potencia, miniaturización y eficiencia”, explicó a La Nación Andrei Serbin Pont, analista y presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries).

El estudio más reciente sobre estos minerales, elaborado en 2022 por el expresidente del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Eduardo O. Zappettini, identificó reservas probables en cinco provincias, aunque de bajo volumen, incluso en comparación regional.