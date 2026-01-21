Cuáles fueron los motores del récord exportador minero en 2025 y qué puede pasar en 2026

A pesar de que todavía no empezaron a construirse los grandes proyectos que aplicaron al RIGI por más de 22.000 millones de dólares , la minería argentina marcó un nuevo récord de exportaciones en el 2025.

El año pasado cerró con un total de ventas externas por 6.037 millones de dólares , es decir, logró un crecimiento interanual del 29,2% y superó la marca histórica registrada en 2012 con 4.969 millones.

Récord de exportaciones mineras

El fenómeno se explica en gran parte por el boom de precios internacionales de los metales, con el oro y la plata liderando ese rally inédito. De hecho, el oro argentino pegó un salto exportador del 31,5% sin aumento alguno de volúmenes para llegar a los 4.078 millones.

La plata, por su parte, alcanzó niveles cercanos a los 900 millones de dólares a raíz de una combinación entre “su rol tradicional como activo de cobertura en contextos de volatilidad financiera con una expectativa de mayor demanda industrial”, subrayaron desde la consultora ABECEB.

Finalmente, el tercer motor fue el litio con 905 millones de dólares de exportación y con la particularidad de haber sido el único que tuvo aumentos significativos de cantidades, con precios bajos, al revés del oro y la plata.

El 84,5% de los envíos se realizó en forma de carbonato, seguido por cloruro (5,3%) e hidróxido de litio (3,7%), donde entre los tres acumulan una capacidad productiva que supera las 118.000 toneladas de LCE equivalente, más del doble que en 2023.

Proyectos mineros en Argentina

Tras la entrada en operación de nuevas iniciativas y la ampliación de otras, Argentina cuenta con siete proyectos de litio en producción (Fénix, Cauchari Olaroz, Centenario-Ratones, Mariana, Sal de Oro, Olaroz y Tres Quebradas) y desde ABECEB prevén una nueva duplicación de la capacidad instalada para 2028 con el protagonismo de la puesta en marcha de Sal de Los Ángeles, Sal de Vida y Rincón.

A su vez, en los últimos meses se registró un leve rebote en los precios luego de varios años de caídas ininterrumpidas que preocupaban a toda la industria.

“El repunte observado en los últimos meses se vinculó a una interrupción transitoria de la oferta global, producto de la suspensión de operaciones de extracción dispuesta por autoridades chinas en su territorio. A esto se sumó una demanda sólida hacia el cierre del año, impulsada por los sectores de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético, lo que contribuyó a una reducción de los inventarios disponibles. Hacia el mediano plazo, el consenso del mercado apunta a una recuperación gradual de los precios, apalancada en el persistente gap entre oferta y demanda, a medida que se reordena el pipeline de proyectos y se consolida el crecimiento de la demanda asociada a la electromovilidad y al almacenamiento energético”, destacaron en ABECEB.

Proyecto Rincón Oeste litio salta pozos (2).jpg Argentina cuenta con siete proyectos de litio en producción

Minería: expectativas para 2026

Para el 2026, la consultora prevé un crecimiento del 3,8% en una expansión liderada por el litio (30% de avance) y el oro (4,5%) con un total de 6.248 millones de dólares de ventas.

En ese marco, las mayores esperanzas están puestas en el cobre, que acapara las mayores inversiones presentadas en el RIGI. “La expectativa es que los primeros flujos exportadores significativos se materialicen hacia el final de la década, en función del avance de los proyectos en cartera y de un contexto internacional que continúa mostrando fundamentos sólidos para los minerales críticos”, sostuvieron en la consultora.