Un libro clave para la exploración petrolera

“El libro tiene un montón de cosas que no están en otros libros, no tendría sentido escribir lo ya escrito. Además, no hay bibliografía de este tipo en castellano en nuestro país. Hay algo en México, en Venezuela, pero no hay algo de este alcance en español. Creo que puede ser un importante aporte para la comunidad petrolera”, dijo Rosbaco en una entrevista con +e.