TotalEnergies compra el 30% de dos yacimientos de gas offshore en Malasia

La petrolera francesa TotalEnergies firmó acuerdos para adquirir una participación operativa del 30% en dos yacimientos de gas offshore en Malasia. Se trata de Lang Lebah y B14, ubicados frente a las costas del estado de Sarawak, en el sudeste asiático, que serán desarrollados como parte de un proyecto integrado.

Según informó la compañía en un comunicado, ambos campos cuentan con recursos que superan en conjunto los 184.000 millones de metros cúbicos de gas, similar a más de 1.000 millones de barriles de petróleo equivalente. La producción estará destinada a abastecer la planta de licuefacción Malaysia LNG , con una meseta prevista de alrededor de 10.000 millones de metros cúbicos anuales.

La operación todavía está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Una vez completada, TotalEnergies tendrá una participación operada del 30% en ambos activos y consolidará su presencia en el negocio gasífero malasio.

El logotipo de la compañía francesa de petróleo y gas TotalEnergies se ve en un tanque de petróleo en el depósito de combustible de TotalEnergies en Mardyck, cerca de Dunkerque, mientras los

Cómo se repartirán las participaciones en los yacimientos de gas de Malasia

Los acuerdos fueron firmados con Petronas Carigali Sdn Bhd (PCSB), la filial de exploración y producción de la petrolera estatal malasia Petronas; PTTEP, la compañía energética de Tailandia, y KUFPEC, la empresa de exploración y producción de Kuwait.

Tras el cierre de las operaciones, la participación en los campos Lang Lebah y B14 quedará distribuida de la siguiente manera: TotalEnergies tendrá el 30% y será la operadora, mientras que PTTEP y KUFPEC contarán con un 25% cada una. El 20% restante corresponderá a PCSB.

El desarrollo integrado permitirá aprovechar infraestructura compartida para producir y transportar el gas hacia las instalaciones de licuefacción existentes. La iniciativa busca sumar capacidad de abastecimiento en un mercado asiático donde la demanda de gas natural licuado (GNL) continúa siendo un factor central para la industria energética.

Lang Lebah se encuentra entre los mayores descubrimientos de gas offshore de Malasia. Su desarrollo junto con el campo B14 permitirá concentrar los recursos de ambos activos en un único esquema de producción.

La estrategia de TotalEnergies para ampliar su negocio de gas en Asia

La adquisición forma parte de la estrategia de TotalEnergies para fortalecer su posición en el negocio integrado de gas en Malasia, donde mantiene una relación de larga data con PETRONAS.

"El desarrollo de los recursos de Lang Lebah y B14 permitirá crear otro centro de producción de gas a gran escala en Malasia, aprovechando la infraestructura compartida, para abastecer a Malaysia LNG y satisfacer la creciente demanda de GNL en Asia", señaló Patrick Pouyanné, presidente y director ejecutivo de TotalEnergies.

El ejecutivo agregó que los acuerdos representan un nuevo avance en la estrategia de la compañía en el país, después de la adquisición de los activos gasíferos upstream de SapuraOMV en 2024 y de la ampliación de su asociación con Petronas en 2025.

FOTO DE ARCHIVO-El logotipo de la compañía francesa de petróleo y gas TotalEnergies en un tanque de petróleo en el depósito de combustible de TotalEnergies en Mardyck, cerca de Dunkerque, Francia, 16

TotalEnergies opera en Malasia desde 1985. Tras incorporar los activos de SapuraOMV, se convirtió en el tercer mayor productor de gas del país y pasó a contar con participaciones operadas y no operadas en distintos bloques offshore frente a las costas de Sarawak y Sabah.

Además de su actividad en exploración y producción, la empresa desarrolla iniciativas vinculadas con el almacenamiento de carbono y las energías renovables en Asia. En abril de 2026, anunció junto con Masdar la creación de una empresa conjunta valuada en 2.200 millones de dólares para impulsar proyectos renovables en la región.