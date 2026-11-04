Las elecciones de medio término en Estados Unidos golpearon el precio del crudo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa a los periodistas en una conferencia de prensa en Nueva Delhi. Febrero 25, 2020. REUTERS/Al Drago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa a los periodistas en una conferencia de prensa en Nueva Delhi. Febrero 25, 2020. REUTERS/Al Drago

El precio del petróleo cayó más de un 3% este miércoles, en una jornada marcada por la incertidumbre en torno a la guerra con Irán y las repercusiones de las elecciones legislativas en Estados Unidos . Los comicios representaron un duro revés para Donald Trump , luego de que el Partido Republicano perdiera el control de ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas.

Los futuros del Brent retrocedieron US$3,20, un 3,09%, hasta los US$100,40 por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) , referencia del mercado estadounidense, perdió US$3,01, equivalente a un 3,13%, y cotizó a US$93,08, según datos de Reuters.

El movimiento se produjo en una jornada volátil, en la que los operadores evaluaron tanto las señales diplomáticas sobre el conflicto en Medio Oriente como las consecuencias políticas de las elecciones estadounidenses.

El petróleo vuelva a caer tras el repunte que registró tras la suspensión de los aranceles de Trump . REUTERS/Dado Ruvic

Cómo impactaron las elecciones de Estados Unidos en el precio del petróleo

Las elecciones de mitad de mandato, conocidas como midterms, se celebran cada dos años y permiten renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Aunque no definen la continuidad del presidente, pueden modificar la composición del Congreso y condicionar su capacidad para avanzar con la agenda política y legislativa.

En los comicios de este martes, los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras. La derrota electoral complicó el panorama para Trump, quien reconoció que la guerra con Irán había influido en el desenlace para su partido. "Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho", señaló el mandatario en diálogo con Fox News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (no en la foto), en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU,

Para el mercado energético, el resultado sumó una variable a la incertidumbre sobre la estrategia de Washington en Medio Oriente. Los inversores comenzaron a contemplar la posibilidad de que la Casa Blanca modifique su postura frente a Teherán y busque una salida negociada al conflicto, lo que reduciría el riesgo de una escalada militar y de nuevas restricciones al comercio internacional de crudo, de acuerdo a Reuters.

Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de IG, explicó que las cotizaciones bajaron ante la expectativa de que Trump pudiera moderar su postura sobre Irán. No obstante, advirtió que el mercado necesita novedades de mayor peso sobre las conversaciones de paz para consolidar una tendencia. "Por ahora eso falta, pero con las concesiones que está haciendo Irán, parece que el ambiente está cambiando hacia un acuerdo más seguro", afirmó.

La incertidumbre por la guerra con Irán condiciona al Brent

Pese a la caída de los precios, el escenario diplomático continúa abierto. El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, sostuvo en un comunicado que la hostilidad de Estados Unidos hacia Irán persistirá independientemente del partido que controle el poder en Washington.

La posibilidad de que el conflicto se extienda a otros puntos de la región mantiene la atención de los operadores sobre la seguridad de las rutas de transporte y las instalaciones energéticas.

Por su lado, Qatar intensificó sus gestiones diplomáticas para evitar una crecida de los ataques después de las elecciones estadounidenses. Sin embargo, un alto funcionario iraní dijo a la citada agencia que Teherán y Washington aún están lejos de alcanzar un acuerdo para terminar con la guerra.

La AIE impulsa una liberación récord de petróleo ante la tensión en Ormuz. REUTERS/Dado Ruvic

Este martes, durante una entrevista con el medio británico Financial Times, Trump aseguró que su país no tiene planes inmediatos de atacar Irán, en la previa al cierre de los comicios.

"Está claro que sigue existiendo el riesgo de que Trump e Israel decidan atacar, pero la sensación de cualquier riesgo inminente ha desaparecido del mercado", explicó Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB.

Las exportaciones de petróleo del Golfo comenzaron a recuperarse

Los datos de transporte marítimo muestran señales de recuperación de los envíos desde Medio Oriente, aunque los volúmenes todavía se mantienen por debajo de los niveles previos a la guerra.

Las exportaciones de crudo, condensado y productos refinados de los países del Golfo -sin incluir el gas licuado de petróleo (GLP)- promediaron 17,1 millones de barriles diarios en octubre, de acuerdo con información de seguimiento de buques de Vortexa citada por Reuters.

El volumen quedó por debajo de los 18,9 millones de barriles diarios registrados en septiembre y todavía equivale a cerca de tres cuartas partes de los niveles anteriores al conflicto.

Ole Hansen, analista de Saxo Bank, señaló que la recuperación de los embarques de crudo desde Medio Oriente ya comenzó a reflejarse en los precios del petróleo físico. Esa tendencia podría contribuir a normalizar los márgenes de refinación y, eventualmente, reducir los precios de los combustibles.

"Sin embargo, para que los consumidores perciban el beneficio completo, las exportaciones de productos refinados procedentes de las refinerías de Oriente Medio también deben recuperarse", advirtió.