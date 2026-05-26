Japón busca petróleo en el Mercosur para romper su dependencia de Oriente Medio

Japón y el Mercosur están a punto de iniciar negociaciones formales para un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) , en un movimiento que redefine la estrategia comercial de ambos bloques. Según la agencia Kyodo, el anuncio se realizará en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Francia, durante un encuentro bilateral entre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva .

La noticia no llega de improviso. El proceso tuvo un hito clave el 27 de enero de 2026 , cuando delegaciones de ambas partes celebraron en Asunción la Primera Reunión del Marco de Asociación Estratégica Mercosur–Japón , cuyo establecimiento, el 20 de diciembre de 2025, fue bienvenido al más alto nivel por ambas partes. En esa instancia, el Mercosur manifestó sus expectativas de avanzar hacia un EPA. Meses antes, en septiembre de 2025, grupos empresariales de Japón y Brasil ya habían acordado respaldar públicamente las negociaciones.

De concretarse, estas serían las primeras negociaciones de libre comercio del gobierno de Takaichi, que asumió en octubre de 2025 con una agenda centrada en reactivar la economía japonesa.

image Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, habla durante una reunión en la oficina de la primera ministra en Tokio, Japón. Kiyoshi Ota/Pool vía REUTERS

Las razones detrás de la urgencia japonesa

Tokio tiene motivaciones concretas y urgentes. Japón importa alrededor del 90% de su petróleo crudo desde Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz —producto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán— provocó interrupciones severas en el suministro que forzaron a las autoridades a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas. A eso se suma la presión de los aranceles del presidente Donald Trump y las restricciones de China sobre la exportación de tierras raras, materiales críticos para la industria automotriz y la fabricación de instrumentos de precisión.

Según el diario Nikkei, el acuerdo con el Mercosur se orientaría a reducir aranceles sobre automóviles y a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo y minerales críticos. Los sectores empresariales japoneses llevan tiempo presionando al gobierno para avanzar en esta dirección precisamente por la importancia estratégica de las tierras raras.

2026-05-20T113149Z_1_LYNXMPEM4J10K_RTROPTP_3_IRAN-CRISIS-DEADLOCK Tokio acelera su diplomacia: el Mercosur es su nueva apuesta ante el bloqueo del estrecho de Ormuz. REUTERS/Stringer

El Mercosur mira hacia Asia ante el impasse europeo

Del lado sudamericano, el interés tampoco es nuevo. En la cumbre del Mercosur celebrada en Buenos Aires, Lula señaló que el bloque debe fortalecer sus vínculos con naciones asiáticas como Japón, China, Corea del Sur, India, Vietnam e Indonesia. La apertura hacia Tokio se inscribe en una estrategia más amplia de diversificación, tras décadas de negociaciones estancadas con la Unión Europea: el acuerdo Mercosur–UE, firmado en 2019, aún no fue ratificado por resistencias ambientales y políticas dentro del bloque europeo.

En ese contexto, Gran Bretaña, Canadá y Japón —los tres países del G7 interesados en un acuerdo con el bloque— se posicionan como alternativas reales. El Mercosur agrupa a seis estados plenos (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y siete estados asociados (Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam), lo que lo convierte en uno de los mercados regionales más extensos del hemisferio sur.

El avance entre Japón y el Mercosur refleja una reconfiguración más profunda del comercio internacional. En un contexto donde las cadenas de suministro se fragmentan, los aranceles escalan y las alianzas comerciales tradicionales se tensan, ambos bloques encuentran en este acuerdo una respuesta pragmática a sus vulnerabilidades. Para Japón, significa reducir su dependencia de China y Oriente Medio. Para el Mercosur, abre una puerta a mercados de alto valor en Asia que el acuerdo con Europa no ha podido garantizar en más de veinte años de negociaciones.

FUENTE: Reuters