Guyana se encamina a superar los 1.000 millones de barriles de petróleo producidos

Guyana se encamina a alcanzar un nuevo hito en su acelerada expansión petrolera. El país podría superar los 1.000 millones de barriles de crudo producidos desde el inicio de sus operaciones offshore, en diciembre de 2019, de acuerdo con declaraciones del presidente de ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge.

El ejecutivo hizo referencia a este posible hito durante el lanzamiento de la Conferencia de Energía y Expo de la Cadena de Suministro de Guyana 2027, realizada en Georgetown. Routledge aclaró que el cálculo puede variar según la metodología utilizada para contabilizar los barriles producidos.

Más allá de la precisión sobre el volumen acumulado, la cifra refleja la velocidad con la que se desarrolló la industria petrolera guyanesa. En menos de 7 años, el país pasó de ser una frontera exploratoria de alto potencial a convertirse en uno de los principales motores del crecimiento de la producción de crudo fuera de la OPEP+.

Cómo fue la primera perforación automatizada de ExxonMobil y Halliburton en Guyana.

Guyana ya produce cerca de 900.000 barriles diarios

La mayor parte de la producción proviene del bloque Stabroek, operado por ExxonMobil junto con sus socios. Actualmente, el desarrollo cuenta con cuatro unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO): Liza Destiny, Liza Unity, Prosperity y ONE GUYANA.

Routledge señaló que la producción actual ronda los 900.000 barriles diarios, un nivel que ubica a Guyana entre los productores de petróleo de mayor crecimiento de la región.

El salto productivo fue especialmente rápido. Según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la producción petrolera de Guyana se multiplicó aproximadamente por diez entre 2020 y 2025. El año pasado, el país promedió cerca de 750.000 barriles diarios.

La puesta en marcha y estabilización del proyecto Yellowtail permitió incrementar nuevamente los volúmenes y llevar la producción por encima de los 900.000 barriles diarios.

El próximo objetivo es superar el millón de barriles por día

La expansión de la producción todavía no llegó a su techo. ExxonMobil proyecta superar el millón de barriles diarios, mientras que nuevos desarrollos permitirán sumar capacidad durante los próximos años.

Entre ellos se encuentra Uaru, un proyecto con una capacidad prevista de 250.000 barriles por día. De esta manera, Guyana mantiene una trayectoria de crecimiento que, según la EIA, tendrá un peso clave en el aumento de la oferta petrolera mundial proveniente de países que no integran la OPEP+ durante 2026 y 2027.

El crecimiento hidrocarburífero en Guyana

De acuerdo a información del citado medio, el crecimiento de la actividad petrolera convirtió a Guyana en una de las economías de mayor expansión a nivel mundial. En este sentido, Reuters reportó que los ingresos por crudo ganaron un peso cada vez mayor en las cuentas del país, mientras que el Gobierno proyectó ingresos petroleros cercanos a los US$2.790 millones durante 2026.