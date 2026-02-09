Vaca Muerta: TGS inicia obras para el Gasoducto Perito Moreno

Transportadora de Gas del Sur (tgs) anunció hoy el inicio formal de las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM) y de sus sistemas troncales regulados. El proyecto busca dar respuesta al crecimiento de la producción en Vaca Muerta, permitiendo inyectar un volumen adicional de 14 MMm³/día al sistema nacional.

Tras haber resultado adjudicataria en la licitación de ENARSA en octubre de 2025, tgs puso en marcha un plan de obras que se estima estará operativo para el invierno de 2027 . Los trabajos principales incluyen:

Nuevas Plantas Compresoras: Se construirán tres plantas en la provincia de La Pampa (Casa de Piedra, Doblas y Chacharamendi).

Refuerzo en Tratayén: Se sumará un equipo compresor en la planta existente en Neuquén, alcanzando un total de 90.000 HP de potencia instalada.

Ampliación del Sistema Regulado: Para asegurar que el gas llegue al Gran Buenos Aires y al Norte del país, se instalarán 20 km de cañería paralela y 15.000 HP adicionales en el Gasoducto Neuba III, que además será adecuado para operar a mayor presión.

Convocatoria a contratar la nueva capacidad de transporte

Coincidiendo con el inicio de las obras, tgs lanzó hoy los Concursos Abiertos para adjudicar la capacidad incremental de transporte. Esta convocatoria está dirigida a productores y usuarios interesados en contratar servicios en firme bajo dos tramos:

Tramo GPM: 14 MMm³/día desde Tratayén hasta Salliqueló.

Tramo Sistema Regulado: 12 MMm³/día desde Salliqueló hasta el área del Gran Buenos Aires.

"Esta expansión es vital para evacuar el potencial de Vaca Muerta y garantizar el abastecimiento interno en los centros de mayor consumo y el norte argentino", destacaron desde la compañía.

Los interesados pueden consultar las bases y condiciones en el sitio oficial: www.tgs.com.ar/transporte.

Los proyectos de tgs

En octubre de 2025, tgs fue adjudicada para ejecutar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, proyecto que permitirá incrementar la capacidad de transporte en 14 MMm³/día desde Tratayén hasta Salliqueló. Esta obra, con una inversión superior a 560 millones de dólares, contribuirá a sustituir importaciones y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, consolidando el rol estratégico de tgs en el abastecimiento energético del país.

El gasoducto, de 570 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro, conecta Tratayén con Salliqueló y actualmente transporta unos 21 millones de metros cúbicos diarios. Con la incorporación de tres nuevas plantas compresoras y la ampliación de instalaciones existentes, la capacidad se incrementará en 14 millones adicionales, hasta alcanzar 35 millones de metros cúbicos por día.

La ampliación del GPM se complementa con obras sobre el sistema regulado de TGS, que incluyen nuevas instalaciones y un loop de 20 kilómetros, para permitir que ese mayor volumen de gas llegue a los centros de consumo del Gran Buenos Aires, el Litoral y el norte del país. Parte de ese gas también circulará por el gasoducto Mercedes-Cardales, que vincula el sistema de TGS con el del norte argentino, en el mismo punto donde hoy ingresa el gas natural licuado importado por el puerto de Escobar.

Además, la compañía impulsa el proyecto NGL’s, una iniciativa estratégica para monetizar el gas rico en hidrocarburos de Vaca Muerta mediante la separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural (propano, butano, etano y gasolina natural). Este proyecto contempla una inversión global superior a 2.500 millones de dólares, incluyendo infraestructura de acondicionamiento en Tratayén, un poliducto de más de 500 km y una planta de fraccionamiento en Bahía Blanca, posicionando a tgs como líder regional en la industrialización y exportación de NGL’s.