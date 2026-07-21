GNL: Las importaciones se duplicaron pero la balanza energética sigue positiva

El efecto invierno se sintió por primera vez en los datos de balanza comercial energética con importaciones de GNL que se duplicaron, pero aun así no pudieron revertir el fuerte superávit que sigue acumulando el sector gracias al éxito de Vaca Muerta .

Los datos de junio publicados por el Indec mostraron un incremento del 126% en las compras de energía para totalizar 794 millones de dólares. El golpe fue doble tanto por una suba de precios del 62% a raíz del conflicto en Medio Oriente como por el aumento de cantidades del 49% como sucede en cada invierno para atender los picos de consumo por calefacción.

El GNL no sólo fue el producto más importado del sector con USD 352 millones y 67% más que el mismo mes del 2025, sino que también fue el tercer ítem con mayor peso en las importaciones de toda la economía nacional.

El impacto del Gasoil en la balanza energética

En segundo lugar se ubicó el gasoil con USD 179 millones (342% más que en junio del 2025), luego la energía eléctrica con USD 121 millones y finalmente el gas natural en estado gaseoso con USD 19 millones.

El segmento de las exportaciones no fue tan dinámico como en otros meses, pero de todas maneras alcanzó para mantener un superávit comercial energético de USD 612 millones en un mes que históricamente daba un altísimo déficit.

En total, se exportaron 1.406 millones de dólares, con el petróleo crudo en el primer lugar sectorial y de toda la economía argentina con USD 918 millones (24% más que hace un año). Luego se ubicaron las naftas (76 millones), el gas natural (52 millones) y el butano (37 millones).

En este caso, toda la mejora mensual (31%) se justificó por un efecto de suba de precios del 47,8%, dado que las cantidades vendidas en realidad cayeron un 11,7%.

Por el contrario, si se toma todo el primer semestre, el comportamiento del sector fue mucho mejor, con un aumento de exportaciones del 42% para llegar a USD 6.594 millones y un avance de importaciones de apenas el 1,9% para cerrar en USD 1.518 millones.

“El escenario para el resto del año mantiene un fuerte sesgo alcista: las exportaciones vienen mostrando subas fuertes y niveles récord, impulsadas por el agro, la energía, y la minería. Todo sigue apuntando a exportaciones en torno a USD 100.000 millones en 2026. Así, el año cerraría con un superávit comercial en torno a USD 21.000 millones o incluso aún mayor, casi el doble de los USD 11.320 millones del año pasado”, destacaron desde la consultora ABECEB.