Cuánto aumentarán las tarifas con el nuevo régimen de zonas frías

El nuevo régimen de zonas frías tendrá un impacto directo en las facturas de gas de millones de usuarios, con subas de hasta el 88% . La modificación del esquema de subsidios concentra los descuentos en el precio del gas natural , con diferencias según la región y el nivel de ingresos de cada hogar.

Según estimaciones de la consultora Economía & Energía, el nuevo esquema implicará un incremento promedio anual ponderado cercano al 32% en las tarifas de las subzonas de Camuzzi Gas del Su r (CGS), donde el régimen anterior contemplaba descuentos del 50% sobre la factura final.

La modificación no implica solamente una reducción del porcentaje de bonificación. También cambia la base sobre la cual se calcula el beneficio: mientras que el esquema anterior contemplaba descuentos sobre el total de la factura, el nuevo régimen los limita al componente del gas natural, incluyendo las diferencias diarias acumuladas (DDAs) y el gas retenido. De esta manera, conceptos como el cargo fijo y el transporte dejan de estar alcanzados por la bonificación.

El impacto, además, no será uniforme durante el año. De acuerdo con Economía & Energía, los aumentos porcentuales serán mayores en los meses de menor consumo, cuando el componente del gas natural tiene una participación más baja dentro de la tarifa. También se verificarán diferencias entre subzonas, en función del peso que tienen los cargos fijos y el transporte en la factura.

¿Cómo impacta en otras ciudades?

Para dimensionar el efecto del cambio de régimen, Economía & Energía estimó el costo de las tarifas de Córdoba, dentro del área de distribución de Gas del Centro, una jurisdicción donde prácticamente la totalidad de los beneficiarios estaba alcanzada por el régimen de zona fría, con descuentos de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa final.

Los resultados muestran que la modificación tendrá un impacto significativo incluso entre usuarios que no recibían subsidios por nivel de ingresos. En el caso de los hogares de mayores ingresos, que contaban con el beneficio de zona fría pero no con el subsidio por ingresos, la factura mensual pasaría de $37.832 a $54.046. Esto representa un incremento del 43%.

Para los usuarios que combinaban el descuento del 50% por zona fría con el beneficio correspondiente a su nivel de ingresos, el salto será todavía mayor. En este segmento, la tarifa mensual pasaría de $24.421 a $46.018, un aumento del 88%.

La diferencia responde al efecto combinado de la eliminación del descuento sobre la factura total y la nueva metodología de bonificación, que se limita al precio del gas natural y, para los beneficiarios del esquema de subsidios, a un bloque de consumo determinado.

Las zonas que habían sido incorporadas en 2021 pierden el descuento del 30% sobre la factura final y se mantendrá exclusivamente para los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Además, el descuento deja de calcularse sobre el total de la factura y pasa a aplicarse sobre el precio del gas natural correspondiente al consumo base.