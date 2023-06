"Es imposible seguir soportando las proyecciones de crecimiento de Vaca Muerta"

La compañía canadiense Finning provee gran parte de los motores - de marca Caterpillar- que utiliza la industria petrolera, tanto en los segmentos de realizaciones de pozos (perforación y fractura), como también la maquinaria en el sector de la construcción.

¿Ya se comienza a migrar a motores a gas en Vaca Muerta?

Tenemos un proyecto en conjunto con Halliburton, que empieza ahora el segundo semestre, en el cual vamos a instalar 60 kits DGB (dual gas blending) a fracturadores en campo que van a permitir tener la flexibilidad de usar diésel o gas, dependiendo de la disponibilidad y del tipo de aplicación que se está utilizando.

¿Es la primera vez que se utilizará en Neuquén?

Es tecnología probada y que funciona hace un buen rato en el resto del mundo. En Neuquén venimos un poquito atrás en la adopción, pero la verdad es que desde el punto de vista del timing, del crecimiento de la actividad, es adecuado.

¿Los motores a gas de los fracturadores que construye la empresa QM Equipment son de ustedes?

Sí, claro, los 3520. Son motores con un nuevo estándar de la industria, de 3000 HP, que van a permitir tener sets de fracturas que van a tener menos unidades, y, por otro lado, contar con una mayor potencia para poder tener la presión necesaria. Entonces, va a ser bien interesante cuando ya todo el primer set esté funcionando. También tienen transmisiones nuestras, eso es igualmente relevante. La combinación de motor, transmisión, y la bomba de Caterpillar. En la medida que uno tiene un line up adecuado, la verdad que la performance del fracturador es óptima. No es solamente el motor, es toda la combinación.

¿Con qué compañías de servicios especiales trabajan?

Prestamos servicios a los principales prestadores de servicios valga la redundancia. También prestamos servicios de la perspectiva de compresión a motores que son más grandes. Además de otros segmentos, por ejemplo, todo lo que es perforación, tiene motores Caterpillar para generación de energía que electrifica por un lado el rig y por otro lado el resto del sector aledaño en el pozo. Entonces, hay distintas aristas, porque todo lo que es el área de construcción de infraestructura, preparación de pozo, así también como construcción de gasoductos, también nos impacta directamente. Nosotros somos la principal marca de equipos de construcción en el país y tenemos que tener la capacidad de soporte tanto para la flota que nosotros vendemos, como así también para nuestra flota de alquiler. Tenemos una flota de alquiler, tanto de equipos como de generadores, y que hoy por hoy la provincia de Neuquén tiene un foco muy relevante, es una provincia que tiene mucha actividad.

¿Cuál es el beneficio de estos motores en la reducción de costos?

La reducción de costo de combustible es muy potente, podemos hablar tranquilamente de un 30 o 40 por ciento, dependiendo de la flota, de los tamaños y, el estado de los motores. Pero eso, cuando uno lo empieza a mirar en el tiempo, es muy significativo. Entonces, a partir del aumento de actividad que hemos visto en el último par de años, empieza a estar mucho más en la agenda. Y nosotros tenemos una serie de aprendizajes en otros países en los cuales operamos, en Canadá, por ejemplo, en donde la curva es exactamente la misma. De alguna manera, nosotros sabemos el final del libro en términos de hacia dónde evolucionan las operaciones. Y es por eso que estamos avanzando de manera anticipada en capacidades, porque sabemos que a medida que esto empieza a crecer es de manera exponencial.

Y si los proveedores clave no se anticipan a las necesidades que van a tener, no vamos a dar abasto. Uno puede evaluar lo que es la provincia y cómo se está viendo de alguna manera empujada por una serie de necesidades de todo tipo de servicios, no solamente técnicos, y que efectivamente uno ve que la camisa está quedando un poco chica.

¿Cuál es crecimiento que están proyectando?

Nosotros pretendemos duplicar la cantidad de técnicos que tenemos en este momento hacia fines del próximo año. Y es un desafío muy grande porque la mano de obra calificada escasea no solamente en la provincia, sino que a nivel nacional. Y eso nos demanda a nosotros poder trabajar en conjunto con organismos públicos para poder activar capacitación, para poder generar una base mucho más amplia en la pirámide de técnicos. Traer mucha más gente que se interese en las carreras técnicas, traer mujeres que son un segmento que casi no participa en el mundo técnico y que tiene un potencial significativo. Y por otro lado, empezar a desarrollar aceleración de certificación de capacidades para poder hasta estar a la altura del desafío técnico que se viene hacia adelante. Porque un técnico se demora muchos años en poder prepararse de manera adecuada. Por lo tanto, no van a salir de una fábrica preparados de inmediato, tenemos que nosotros irlos desarrollando. Si hay un desafío colectivo de toda la industria, da agrandar la base de la pirámide, es fundamental.

Y en ese aspecto, ¿están trabajando con el gobierno de la provincia?

Nosotros ya el año pasado empezamos a trabajar, no solamente con la provincia de Neuquén, estamos trabajando con cinco provincias a nivel nacional, con un curso inicial online, que es muy básico, no certifica para ser técnico de nada, pero sí te da una primera mirada que el día de mañana puede servir para que avance como aprendices, no solamente en nuestra compañía, sino que cualquier tipo de actividad industrial. Con esa actividad, nosotros el año pasado tocamos 3.000 personas, que es muy interesante, muy básico, pero cumple el objetivo. Este año estamos nuevamente lanzando una nueva versión, hicimos algunos ajustes de manera de combinar lo que es online con algún tipo de capacitación vía Zoom. Ya tenemos 600 personas a nivel nacional, la provincia de Neuquén es parte de eso.

En paralelo, tenemos un taller que anualmente hacemos en conjunto con un ONG que se llama Junior Achievement, que es básicamente para trabajar en vocaciones hacia carreras técnicas, en jóvenes en edad escolar. Aparte de lo que estamos mirando, es cómo nosotros localmente hacemos alianzas con algún liceo técnico para empezar a involucrarlos, a lo mejor en un modelo de educación dual, que es algo que en Chile nosotros hacemos de forma sistemática y que tenemos la posibilidad de empezar a avanzar.

Hay mucho por hacer, pero no es que nosotros lo estemos creando en la nada, el modelo existe. Y nuestra propia compañía lo utiliza exitosamente en otros países. También lo estamos mirando en todo lo que es minería en San Juan. El año pasado inauguramos un centro de reconstrucción de componentes y un centro de capacitación en San Juan, que también apunta exactamente lo mismo, a cómo nos anticipamos a las necesidades del país y cómo desarrollamos la base de la pirámide.

Y ahí siempre la invitación es tenemos que trabajar de la mano con los gobiernos provinciales, con el gobierno nacional. Ahí hay una sinergia o un círculo virtuoso que nosotros tenemos que seguir construyendo, que es un desafío importante hacia adelante.

¿Todo el manteniendo de equipos de la zona se hará desde el taller de Neuquén capital?

La doble nave que tenemos de taller, que son más de 4000 metros cuadrados, está diseñada especialmente para poder atender equipos fracturadores y por lo tanto, significa que hay toda una zona de ensamble y desensamble de componentes para después pasar a reparación de componentes, que tenemos una línea muy amplia, son 20 bahías en total. Pero adicionalmente, si necesitásemos más capacidad, nosotros tenemos una red de sucursales en todo el país y por lo tanto, tenemos la capacidad de mover componentes hacia distintos lados. Entonces, en el caso hipotético de un crecimiento exponencial de la actividad, nosotros estamos en condiciones de avanzar. El elemento fundamental y el principal cuello botella es la cantidad de técnicos y la calidad de los técnicos.

¿Qué tipo de oficios demandan?

Hay mecánicos y electromecánicos, que básicamente son los dos grandes temas. Nosotros no tenemos soldadura, no tenemos ese tipo de cosas. Está muy enfocado en lo que son nuestras maquinaria. Pero en ese sentido, nosotros lo vemos no solamente en Neuquén, lo vemos a nivel nacional, de que es insuficiente la cantidad de personal calificado para lo que se pretenda hacer. Los propios técnicos de petróleo compiten con la minería también. Entonces pasa ahora que provincias como Córdoba, por ejemplo, que no es ni minera ni petrolera, empieza a haber una migración de técnicos, se empiezan a ir, ¿Por qué?, porque es la mejor oportunidad de nuestro lado.

¿Cómo están con las importaciones de repuestos con el contexto macroeconómico actual?

Es durísimo. Lo sufrimos nosotros, pero peor aún lo sufren nuestros clientes. La verdad que la cadena de valor queda cortada al momento que las importaciones no fluyen. Y en ese sentido hay un daño que es bastante más grande de lo que uno puede ver inicialmente. Porque cuando uno detiene una importación de un dólar, está evitando que finalmente se haga una agregación de valor por tres dólares. ¿Qué significa eso, la agregación de valor? La reconstrucción de componentes que de otra forma van a tener que importarse nuevos completos. Y esa agregación de valor se hace localmente, con mano obra de la provincia, con proveedores de la provincia, tanto directos como indirectos. Entonces, ese daño es muy grande y creemos indispensable para que Vaca Muerta siga avanzando de la manera que todos esperamos, que las condiciones sean las adecuadas.

Hoy es extremadamente difícil poder opera. Ustedes no saben lo que significa poder explicarle al head office en Canadá cómo se cambian las reglas todos los días. Eso es muy complicado de entender.

¿Cuál es la proyección de inversión que tiene la empresa para este año y a futuro?

Vamos a seguir trabajando en aumentar las capacidades en la provincia, eso significa más metros cuadrados de taller, vamos a pasar a una siguiente etapa de ampliación adicional a lo que ya tenemos, vamos a duplicar nuestra capacidad de bodega, de disponibilidad de repuesto. Nos estamos preparando para un escenario distinto en el cual esto pueda fluir de mejor manera y por lo tanto estar a la altura del desafío del crecimiento de operación que van a tener nuestros clientes.

Hemos venido avanzando a pesar de todas las vicisitudes que hemos estado viviendo. Hemos invertido más de 8 millones de dólares en los últimos cuatro años para poder subir la capacidad a una locación de clase mundial. Esta locación no tiene nada que envidarle a ninguna locación en el mundo y está diseñada especialmente para esta operación.

Nosotros necesitamos las condiciones para que la cadena de valor funcione adecuadamente. Es imposible seguir soportando las proyecciones de crecimiento que hay si es que nosotros no tenemos respuesta en tiempo y forma. Se pretende duplicar la producción de petróleo de aquí al 2025. Eso no va a ser a suceder si la cadena de valor no está soportada adecuadamente. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos que el marco funcione adecuadamente, sin duda alguna.

¿Qué lugar ocupa en sus operaciones la Argentina?

Nosotros somos el dealer más grande del mundo de Caterpillar, y en ese sentido, Argentina tiene dos elementos bien interesantes, te diría que como potencial es la región que podría tener mayor crecimiento en los próximos años. No es de las más grandes, pero sí, claramente, ese potencial de crecimiento genera un atractivo. Y el segundo punto es que es un mercado para nosotros bien diversificado, nosotros estamos presente en la industria de la construcción. Hay más de 15 000 equipos Caterpillar en todo el país. Casi el 80% de los equipos de producción de minería son Caterpillar. Y como les decía antes, en energía, particularmente más del 70% de los motores que están en Vaca Muerta son Caterpillar. Entonces, claramente ese mix de industria hacen que sea un mercado atractivo

En la cartera global, ¿cómo ubican a Argentina?

Es complicado desde la perspectiva que Argentina hoy es un mercado interesante con potencial, pero problemático. Y efectivamente, cuando uno ve la situación de reinversión, es distinto a tomar la decisión de traer dólares de afuera e invertir adicionalmente con las condiciones existentes. Que es lo que pasa en distintas actividades cuando uno ve que los operadores necesitan pasar a una siguiente escala de producción, que es necesario traer dólares de afuera. Eso, mientras no cambien las condiciones, no termina de avanzar adecuadamente, eso es evidente.

¿Las autoridades lo entienden?

Trabajamos con las autoridades para que ellos entiendan lo que significa estas cadenas de valor y cómo se puede hacer sustentable en el tiempo. Estamos claros que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero pueden haber fases que hagan sentido y que estén acordes a los propios planes del gobierno, tanto de esta administración o de una futura administración. El crecimiento no va a suceder si la cadena de valor no lo soporta.

¿En que condiciones está los 8 sets de fractura que hoy están en actividad en Vaca Muerta?

La mayoría de los sets son (motores) Caterpillar. A excepción de lo que está construyendo ahora QM para Tenaris con motores nuevos de 3000 HP, el resto son flotas antiguas. En ese sentido nosotros el desafío que hemos tenido es trabajar contra rotura, no con reparaciones planificadas. Eso tiene varias aristas que son bien complejas. Los picos de demanda, que significa mano a obra dispuesta y lista para atender eso, pero también repuestos que cuando uno planifica tiene mayor posibilidad de estar en tiempo y forma.

En el caso de los set de fractura, tienes un desafío adicional que no solamente el motor, sino que la estructura del trailer funcione, porque el motor puede tener estas dos o tres vías útiles, pero muchas veces el facturador como tal ya no da abasto. Y también tienes que ver que tengan la transmisión adecuada, porque muchas veces puedes tener un motor muy potente, pero la transmisión no es adecuada y se cae a las 2000 horas. El line up que tiene Tenaris incluye una transmisión que acorde a los 3000 HP del motor, y eso se va a ver impactado directamente en la performance del equipo en el momento que opera, pero también en la vida útil del equipo.

¿Ustedes ven que están muy estresados esos ocho equipos de fractura que hay en a cuenca?

Es un desafío. Cuando uno ve la creciente producción que existe, claramente los set de fractura, si uno tira la línea que se proyecta para el siguiente año, ya no alcanza. Es por eso que Tenaris está avanzando, y por eso también hay otros participantes de la industria que están mirando el tema, estamos conversando. Hay intención de aumentar los set de fracturas.

¿Hay capacidad en la industria nacional, más allá de QM para desarrollar sets de fractura?

Se toman los componentes que traemos nosotros, y después se manufactura el trailer, y en ese sentido te diría que QM es el más destacado y el que más avanzado. Tiene un nivel de expertise muy interesante, y la verdad que la calidad de los fracturadores que se han hecho es muy buena, reconocida. Entonces, el principal tema acá tiene más que ver con la capacidad que va a estar disponible si es que existe un pico de demanda para poder manufacturarlo, y que los timings sean lo que se espera para poder entregar los objetivos de producción.

En otras operaciones uno ve una cantidad no menor de equipos de stand by que están disponibles para poder hacer los cambios y sin perjudicar la operación, puedes hacer la reparación de una manera más tranquila. Eso no es la realidad que nosotros tenemos acá. La cantidad de equipos de stand by es bajísima, muy poca. Las ventanas son mínimas y por eso que se trabaja a rotura y por eso, al momento que cae una bomba, hay que actuar muy rápidamente. Y claramente el contexto no ayuda a poder avanzar rápidamente. Claro, entonces hay una divergencia entre la necesidad que tiene la industria y el contexto en el cual estamos enmarcados para poder avanzar.

¿Se han podido stockear de repuestos?

Es muy complejo. Nosotros tenemos nuestro ejercicio de planificación anticipada y vamos avanzando, pero los tiempos se han ido extendiendo y eso ve directamente impactando en nuestra capacidad de responder, y por otro lado, nos obliga a tener mucho más capital invertido en tránsito, lo cual también afecta la finanzas de la empresa. Nosotros, por la escala que tenemos, somos capaces de poder absorberlo, pero si uno mira de una mirada un poquito más macro para todos los participantes de la industria, el nivel de estrés para los proveedores es muy grande. Entonces, nuevamente, si no se entiende que toda la cadena de valor punta a punta tiene que estar parada para poder entregar los objetivos de producción, esto en alguna parte se va a cortar más temprano que tarde.

Nosotros hemos tenido que aumentar la cantidad de inventario en tránsito, es así de sencillo. Por las dudas. Es un momento muy desafiante.

¿ En el sector de la minería la situación es similar?.

Cuando uno ve los grandes equipos mineros, los motores son los mismos, los 3500. Entonces, desde el punto de vista de inventario, es algo que nosotros tenemos a escala, desde el punto de vista del conocimiento de los técnicos también. Entonces, eso es una virtud que tenemos y la que nuestra competencia no accede. Pero sí, el desafío es exactamente el mismo. En el caso de minería, hay un potencial muy interesante con al menos cuatro proyectos que están muy cerca de poder avanzar. Hay uno con medioambiental aprobado, el otro está prácticamente listo y la minería del cobre tiene una escala muy grande.

Avanzamos en capacidad en San Juan porque se necesita de inmediato. Y estas capacidades toman años en poder construirse y el desarrollo de técnicos también toma años. Entonces, nosotros estamos en un negocio a largo plazo, una mirada larga de relaciones de confianza con nuestros clientes y que nos demanda tomar riesgos a tus preguntas anteriores. Tomamos riesgos, pero tomamos riesgos porque es la naturaleza de nuestro negocio.

Nosotros no estamos para el corto plazo, nuestro negocio no funciona así, porque son grandes inversiones de capital que son pesadas, el desarrollo de gente toma tiempo. Si nosotros vamos a poner la ficha de la apuesta en un mercado es para poder hacerlo en tiempo y forma. Y por lo demás, nosotros nos metemos en cadenas de valor que dependen directamente de nosotros, esa es una responsabilidad muy importante, va por ahí la cosa.