Tarifas de electricidad en Patagonia: Neuquén tiene la más cara del país

El EPEN en Neuquén registra la tarifa eléctrica residencial más alta de toda la Argentina según el OTEA.

El sistema eléctrico nacional muestra una fragmentación profunda que impacta con especial dureza en las provincias del sur. Según el informe de diciembre de 2025 del Observatorio de Tarifa Eléctrica Argentina (OTEA) , dirigido por la Dra. María María Ibañez Martin , el costo de la energía en la región no responde a una lógica única.

Los expertos de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET advierten que "el monómico tarifario no es una causa, es un síntoma. Comparar sin contexto induce a errores" .

image

Esta métrica, que calcula el costo total por kilovatio hora desde la óptica del consumidor, revela asimetrías estructurales ligadas a la localización geográfica, la densidad de usuarios y la topología de la red.

En la Patagonia, conviven distribuidoras con realidades opuestas: desde cooperativas con altísima densidad urbana hasta entes provinciales que cubren vastas zonas rurales con bajísima concentración de clientes.

image

Residenciales: Neuquén lidera los costos más altos del país

Para un perfil de consumo residencial bajo (114 kWh mensual), la Patagonia registra los valores más extremos de la Argentina. El EPEN (Neuquén) encabeza el ranking nacional con un monómico de $419, lo que representa un 101.2%. En la misma linea, la Cooperativa de Bariloche alcanza los $360, situándose un 72.9% por encima de la media.

En contraste, otras localidades de la región logran valores significativamente menores para el mismo nivel de consumo:

Coop Madryn (Chubut): $183.

$183. COOP Rio Grande (Tierra del Fuego): $202.

$202. SPSE Rio Gallegos (Santa Cruz): $235.

$235. Coop Com Riv (Chubut): $249.

image

Esta dispersión se mantiene cuando el consumo aumenta a 490 kWh mensuales. En este segmento, el EPEN sostiene el valor más alto con $350, mientras que la Cooperativa de Comodoro Rivadavia llega a $230 y SPSE Rio Gallegos marca $168.

Obstáculos a la competitividad

Para el sector productivo, la brecha tarifaria condiciona la viabilidad económica. En el perfil de Pequeña Demanda (10.000 kWh mensual), un comercio o PyME bajo la órbita del EPEN en Neuquén enfrenta un monómico de $353, el más elevado del informe.

image

La diferencia con otras zonas patagónicas resulta abismal: una empresa similar en Santa Cruz (SPSE Rio Gallegos) paga $126, es decir, casi tres veces menos que su par neuquino. Por su parte, en Chubut, la Cooperativa de Comodoro Rivadavia presenta un valor de $146, mientras que en Tierra del Fuego el costo asciende a $169.

Estas cifras demuestran que la Patagonia, lejos de ser un bloque homogéneo, funciona como un laboratorio de las tensiones del sistema eléctrico: altos costos operativos por baja densidad en unas zonas, y una presión impositiva asfixiante en otras.

image

El laberinto impositivo: El caso crítico de Chubut

Un componente determinante en el precio final de la factura radica en la carga tributaria y los cargos adicionales. El informe del OTEA destaca que este ítem presenta variaciones drásticas entre jurisdicciones.

Mientras que en Formosa (REFSA) el monómico impositivo apenas suma $32, en la Patagonia se encuentran los registros más altos del país.

image

La Cooperativa de Comodoro Rivadavia lidera este rubro con $163, un 117.6. Le sigue la Cooperativa de Madryn con $145 (94.1% sobre la media) y la Cooperativa de Neuquén (CALF) con $129. En el extremo opuesto de la región, Tierra del Fuego (CoopRioGrande) y Santa Cruz (SPSERioGallegos) registran cargos mucho mas bajos de 39% y $40 respectivamente, ubicándose casi un 50% por debajo del promedio.

Fuente: Observatorio de tarifa eléctrica argentina (OTEA)