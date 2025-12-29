Aumentos de tarifas 2026: ¿Cuánto subirán la electricidad y el gas en enero?

El Gobierno publicó las resoluciones que luego dan el marco para los ajustes que impactan directamente en las tarifas.

La Secretaría de Energía publicó nueve resoluciones que establecen las bases para los aumentos en tarifas de gas y electricidad a partir del 1° de enero de 2026. Los entes reguladores —ENARGAS y ENRE— publicarán los cuadros tarifarios definitivos en las próximas horas, incorporando los componentes de transporte y distribución pendientes.

La Resolución 605/2025 , firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti y publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2025, dispone un incremento del 0,53% en el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural. Este ajuste aplica a los consumos realizados desde enero de 2026 y representa el primer componente mayorista que impacta en las facturas residenciales y comerciales.

“El Ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, indica textualmente la norma.

A este incremento del PIST se sumarán los ajustes en transporte y distribución, que definirán el impacto final en las boletas. Fuentes del sector estiman que el aumento total para usuarios residenciales podría superar el porcentaje inicial, dependiendo de la categoría subsidiaria.

Cambios en el Mercado Eléctrico Mayorista

En el ámbito eléctrico, la Resolución 602/2025 fija un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, vigente desde el 1° de diciembre de 2025. Este valor constituye el componente principal del costo de generación que las distribuidoras trasladan a usuarios finales.

Por su parte, la Resolución 604/2025 establece los precios de referencia para el MEM durante el período 1° de enero al 1° de abril de 2026. La norma mantiene bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 (ingresos bajos) y 3 (ingresos medios), alineadas con las aplicadas a nivel 1 (ingresos altos), en el marco de la transición hacia subsidios focalizados prorrogada hasta julio de 2026.

Adecuaciones al Plan Gas.Ar

La Resolución 606/2025 introduce modificaciones al Plan Gas.Ar, permitiendo que productores adheridos reciban compensaciones estatales por volúmenes entregados. Este mecanismo incentiva la producción local en Vaca Muerta y busca estabilizar el abastecimiento interno, reduciendo la dependencia de importaciones.

Estas medidas se enmarcan en la prórroga de la Emergencia Energética Nacional (Decreto 370/2025) y el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados. El objetivo oficial prioriza la focalización de la asistencia en sectores vulnerables, mientras hogares de mayores ingresos absorben el costo pleno del servicio.

Contexto de transición

Aunque las resoluciones publicadas enfocan ajustes mayoristas moderados, el 2026 marca el inicio del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reducirá significativamente la cobertura estatal. Según estimaciones oficiales, millones de hogares pasarán a pagar el costo real, con bonificaciones transitorias que decrecen mensualmente.

El impacto final en las facturas dependerá de la combinación de estos precios mayoristas con los cargos regulados de transporte y distribución, más impuestos. Analistas del sector destacan que, pese al ajuste mínimo en el PIST (0,53%), la suma de componentes podría generar incrementos superiores, especialmente para usuarios sin subsidios.

En resumen, estas nueve resoluciones representan el marco técnico para la actualización tarifaria de 2026, priorizando estabilidad real en un contexto de reducción fiscal en subsidios. Los usuarios deben aguardar los cuadros definitivos de ENARGAS y ENRE para conocer el impacto preciso en sus boletas mensuales.

Fuentes: Boletín Oficial de la República Argentina, resoluciones 602/2025, 604/2025, 605/2025 y 606/2025; con aportes de +E



