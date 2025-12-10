Motosierra 2026: los dos grandes aumentos que se vienen para bajar los subsidios del gas

Los recortes de subsidios volverán a ser protagonistas en este 2026, donde la Secretaría de Energía piensa aplicar dos grandes aumentos para reducir los gastos atribuidos al gas natural y la importación del GNL .

Como parte de la agenda desregulatoria que está encarando el Gobierno y que ya viene aplicando con Cammesa , ahora le tocará el turno a Enarsa de correrse de su función principal: planificar la compra de buques de gas licuado para su regasificación en la terminal de Escobar .

Lógicamente, la tarea sería asumida por comercializadores privados que buscarán trasladar a tarifa el precio pleno del GNL que llega a más que duplicar los valores que se pagan por el gas argentino.

La incógnita del invierno

A su vez, existe el interrogante de cómo será la operatoria de un privado que, en su búsqueda por maximizar ganancias, va a tratar de comprar la cantidad justa de gas para que no existan sobrantes que debería revender a un precio menor.

En ese sentido, la cartera de Tettamanti piensa realizar una licitación donde uno de los principales criterios para asignar un ganador será la cantidad de buques que ofrezca traer. Cosa que no se produzcan faltantes en pleno pico invernal que lleven a tener que realizar cortes como en los últimos dos inviernos.

De todos modos, el Estado seguirá supervisando la operatoria, pero lo dejará en manos privadas. No determinará la cantidad de barcos a comprar –que sería similar a la del 2025-, ni determinará los precios (que esperan que sean algo menores que los de este año).

Un decreto para las tarifas

De forma complementaria, fuentes del sector indicaron a +e que estaría por salir un decreto para aplanar la tarifa del gas y tener un mismo precio PIST durante todo el año. Eso implicaría un aumento considerable durante el verano y una reducción invernal que, igualmente, no se concretaría si es que se avanza en esta eliminación de subsidios para la compra de GNL.

Otro factor a considerar es que el aplanamiento tarifario tiene implícito un costo financiero por la postergación de ingresos en el invierno que las empresas buscarán trasladar a tarifa.

Cabe recordar que los subsidios energéticos pasaron de 5.700 millones de dólares en los primeros diez meses del 2024 a 3.183 millones en el mismo lapso de este año y que la meta para el 2026 es equivalente al 0,5% del PBI.