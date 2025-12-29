Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico: cómo participará el sector privado en obras prioritarias

En el tramo final del año, el Gobierno nacional formalizó el marco normativo para avanzar con un conjunto de obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica consideradas prioritarias. La medida quedó establecida a través del Decreto 921/2025 , que define el uso del régimen de concesión de obra pública para la ejecución de estos proyectos mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , se apoya en resoluciones previas que habían declarado de carácter urgente una serie de acrecentamientos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Licitaciones y modalidad de concesión

La norma establece que las obras incluidas en el plan se llevarán adelante bajo el régimen previsto en la Ley 17.520 de concesión de obra pública. El esquema contempla procesos licitatorios abiertos a nivel nacional e internacional y habilita la participación del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el objetivo de la medida es reducir los riesgos de cortes de suministro y fortalecer la red eléctrica nacional. Según indicaron, el sistema actual presenta cuellos de botella que limitan la evacuación de energía y condicionan el desarrollo de nueva generación.

En esa línea, desde la cartera conducida por María Tettamanti señalaron que “se trata de una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema y acompañar el crecimiento de la demanda".

Embed Las obras de ampliación del transporte eléctrico se harán bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra.

Esto permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y… https://t.co/oy2fMDb58m — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 29, 2025

El decreto delega en el organismo de Energía la conducción del proceso licitatorio. Entre sus atribuciones se encuentran la aprobación de los pliegos de bases y condiciones, la convocatoria a licitación, la evaluación de ofertas, la adjudicación de los contratos y la firma de las concesiones.

La cartera de Economía actuará como autoridad de aplicación y control de los contratos que se celebren en este marco, con facultades de supervisión sobre la ejecución de las obras y el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Desde el Gobierno sostienen que el modelo "permite avanzar en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país".

Las obras incluidas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico

El Anexo I de la Resolución 715/2025 del Ministerio de Economía identifica un conjunto de proyectos distribuidos en distintas regiones del país, que buscan reforzar tanto la red troncal como las interconexiones regionales e internacionales.

Entre las principales obras se destacan las ampliaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, nuevas líneas de alta tensión en 500 kV, estaciones transformadoras y proyectos de interconexión con países límitrofes. Los proyectos de ampliación del sistema de transporte eléctrico incluidos en el plan son los siguientes: