Infraestructura vial en Río Negro: las tres obras que se financiarán con el Bono VMOS

El Bono VMOS se utilizará para mejorar la infraestructura de la provincia. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció tres proyectos viales clave que se financiarán con el Bono VMOS , el mecanismo derivado del acuerdo con las petroleras que operarán el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Las obras incluyen la pavimentación del acceso a San Javier , la repavimentación de la Ruta Provincial 69 , principal conexión de Vaca Muerta desde territorio rionegrino, y el mejoramiento de la Ruta Provincial 9 , que une la Ruta Nacional 3 con el puerto de Punta Colorada.

El acceso asfaltado a San Javier ya cuenta con fecha de licitación, mientras que los otros dos proyectos se encuentran en la etapa final de revisión técnica. Estas intervenciones forman parte del Plan de Obras Viales 2023-2027.

“El Estado provincial realizará una inversión muy fuerte con recursos del Bono VMOS; las obras viales son parte de este plan de inversiones en materia de obra pública”, señaló el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren.

Nuevas obras viales en Río Negro

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, precisó que la repavimentación de la Ruta 69 demandará cinco meses y una inversión superior a $3.300 millones, debido al tránsito pesado que recibe. El acceso a San Javier, de poco más de 2 kilómetros, tendrá un plazo de obra de nueve meses y un presupuesto de $2.024 millones. El mejoramiento de la Ruta 9 abarcará 20 kilómetros de camino de ripio con un financiamiento de 1,55 millones de dólares.

Destino del Bono VMOS

El financiamiento se enmarca en un convenio firmado por Río Negro con ocho compañías, entre ellas YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell, que garantiza un ingreso inicial de 60 millones de dólares para la provincia.

Con estos recursos también se proyecta la construcción de escuelas, infraestructura deportiva y productiva. En el área de salud, la inversión proveniente del VMOS permitirá la construcción de dos hospitales nuevos: uno en Sierra Colorada y otro en Barda del Medio.

“Defendimos a Río Negro y logramos un acuerdo: el pago de una tarifa que ahora se transforma en obras”, señaló el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck.

hospitales vmos Bono VMOS: Así serán los dos hospitales que se construirán en Río Negro

En el eje de producción y energía, se prevé la instalación de una planta de frío en la Terminal Pesquera de San Antonio Oeste, junto con la construcción de un nuevo edificio institucional para la Secretaría de Energía y Ambiente en Sierra Grande.

“La defensa de la provincia nace acá, en este tipo de decisiones que favorecen la inversión privada, pero solo si deja beneficios para nuestra gente”, agregó el mandatario.

En paralelo, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur avanza con la construcción de un ducto de 437 kilómetros y una terminal de exportación en Punta Colorada. El sistema tendrá una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios, con potencial de alcanzar hasta 700.000 en etapas posteriores.

Estos proyectos se suman al plan de obra pública provincial, que incluye obras financiadas con los 140 millones de dólares otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y aquellas ejecutadas con recursos propios en todo el territorio rionegrino.