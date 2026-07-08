Mendoza busca su propia "Vaca Muerta": el plan clave para despertar el potencial de Cacheuta

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza lanzó una licitación pública para seleccionar una firma especializada que realice una evaluación técnica integral de la Formación Cacheuta como posible proyecto no convencional de shale oil y shale gas .

Esta iniciativa consolida información geológica confiable, ordena el conocimiento técnico de la Formación Cacheuta y fortalece la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo energético provincial. Se alinea con lo anunciado por el Gobernador Alfredo Cornejo en su discurso del 1° de Mayo.

“Mendoza tiene una larga historia petrolera y una enorme cantidad de información acumulada. Lo que buscamos es transformar esa información en conocimiento útil para tomar mejores decisiones, reducir incertidumbre y evaluar con seriedad si Cacheuta puede representar una oportunidad futura”, señaló la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“El objetivo es dar un paso técnico ordenado: recopilar la información existente, integrarla, analizarla en profundidad y determinar si existen sectores de la formación con condiciones geológicas, geoquímicas, petrofísicas y geomecánicas que justifiquen futuras etapas de estudio”, agregó Latorre.

Importancia de Cacheuta en la cuenca cuyana

Esta formación ocupa un lugar central en la historia hidrocarburífera mendocina. Es la roca madre del sistema petrolero de la Cuenca Cuyana y origen de gran parte de los hidrocarburos que históricamente dieron vida a la producción petrolera provincial.

Durante décadas, ese petróleo fue producido principalmente desde otras formaciones reservorio, hacia donde migró luego de ser generado y expulsado desde la roca madre. La pregunta que Mendoza busca responder ahora es si una parte de ese hidrocarburo pudo haber quedado retenida dentro de la propia Formación Cacheuta, como ocurre en ciertos sistemas no convencionales.

Formación Cacheuta, roca madre de la Cuenca Cuyana, bajo evaluación para su potencial no convencional en Mendoza.

El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, destacó que “la pregunta nueva, y es ahí donde está el valor estratégico de la licitación, no es si Cacheuta generó petróleo. Eso ya está muy respaldado. La pregunta es cuánto hidrocarburo pudo haber quedado retenido dentro de la propia roca madre, sin ser expulsado, y en qué sectores ese hidrocarburo potencial podría tener condiciones geológicas, geoquímicas, petrofísicas y geomecánicas para ser considerado una oportunidad no convencional”.

“Cacheuta presenta características propias y no debe ser entendida como una copia directa de otros desarrollos no convencionales. A diferencia de Vaca Muerta, por ejemplo, de origen marino y con una curva tecnológica más avanzada, Cacheuta es una formación lacustre continental. Esa diferencia obliga a estudiar con precisión su mineralogía, su comportamiento mecánico, su nivel de madurez, su contenido orgánico, su capacidad de retener hidrocarburos y su eventual respuesta a tecnologías de estimulación”, amplió Erio.

Alcance de la licitación

La iniciativa contempla la construcción de bases de datos, mapas estructurales y sedimentarios, análisis geoquímicos, evaluación de carbono orgánico total, madurez térmica, caracterización petrofísica, análisis mineralógico, estudios geomecánicos y una jerarquización final de áreas con mayor interés técnico.

El pliego prevé, además, la elaboración de escenarios de desarrollo, estimación de potencialidad, evaluación de tecnologías aplicables y priorización de áreas según criterios de viabilidad geológica, infraestructura, accesibilidad, sostenibilidad del recurso y competitividad económica.

La cuenca cuenta con una superficie aproximada de 66.348 km², 35 áreas delimitadas, alrededor de 3.100 pozos perforados y una cobertura declarada de sísmica 3D de 1.754 km², lo que constituye una base relevante para avanzar en una evaluación moderna e integrada.

El estudio tendrá un plazo máximo previsto de 14 meses, dividido en etapas de recopilación, ordenamiento, análisis, modelado y elaboración de un informe final. La apertura de ofertas está prevista para el 4 de agosto de 2026.

Con esta iniciativa, Mendoza busca fortalecer su cartera de oportunidades energéticas, poner en valor información técnica histórica y generar una hoja de ruta para evaluar, con responsabilidad y rigor, si la Formación Cacheuta puede abrir una nueva línea de conocimiento y desarrollo hidrocarburífero para la provincia.

FUENTE: Gobierno de Mendoza