Licitación de Alma SADI: 37 empresas presentaron ofertas por 8.335 MW

El Gobierno nacional avanzó con la apertura de los sobres técnicos de la licitación nacional e internacional para sumar sistemas de almacenamiento de energía en baterías en distintos puntos críticos del Sistema Argentino de Interconexión ( SADI ) . 37 empresas presentaron 235 ofertas por un total de 8.335 MW, una cifra que supera en más de diez veces los 700 MW establecidos originalmente como objetivo.

La iniciativa contempla proyectos en nodos estratégicos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y la provincia de Buenos Aires , excluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo oficial es incorporar capacidad de almacenamiento que permita responder con mayor rapidez a variaciones en la demanda eléctrica y mejorar la estabilidad operativa del sistema.

Desde la Secretaría de Energía destacaron que el volumen de propuestas recibidas refleja “el fuerte interés del sector privado por invertir en infraestructura energética en la Argentina” y señalaron que también exhibe “la confianza en los lineamientos definidos para el desarrollo del sector”.

El almacenamiento eléctrico gana lugar en el sistema energético

La licitación es impulsada por CAMMESA y forma parte de la estrategia oficial para "fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional" frente a los picos de consumo, especialmente durante el verano.

Según explicaron desde el Gobierno, las baterías de última generación permiten aportar flexibilidad al despacho eléctrico, sumar reservas operativas y reducir la probabilidad de interrupciones del servicio. La tecnología también mejora la capacidad de respuesta ante variaciones abruptas de demanda.

El cronograma prevé ahora la evaluación técnica de las ofertas. Los resultados se publicarán el 16 de junio, mientras que la apertura de las propuestas económicas está prevista para el 24 de ese mes. La adjudicación se concretaría durante los primeros días de julio.

Para esta primera etapa, el Ejecutivo estima inversiones cercanas a los USD 700 millones, tomando como referencia la meta inicial de 700 MW.

El antecedente del ALMA-GBA y el foco en la infraestructura

La convocatoria toma como antecedente el programa ALMA-GBA, considerado el primer esquema de almacenamiento eléctrico a gran escala del país. En esa licitación, enfocada en nodos críticos del AMBA, el Gobierno adjudicó 713 MW, superando en más del 40% el objetivo original, con inversiones estimadas en más de USD 540 millones. Actualmente, esas obras se encuentran en ejecución.

Desde la cartera energética que conduce María Tettamanti señalaron que la licitación se enmarca dentro del plan oficial para modernizar la infraestructura eléctrica y aliviar las restricciones del sistema. “Esta licitación es una medida más en el marco del plan que el Gobierno Nacional viene llevando adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico, reducir interrupciones y lograr que los usuarios cuenten cada vez con un mejor servicio, luego de dos décadas en las que no se realizaron las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda y modernizar la infraestructura”, indicaron desde Energía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó públicamente el resultado de la licitación a través de sus redes sociales. “Un éxito absoluto resultó la licitación de baterías para almacenamiento de energía que realizó Cammesa por instrucción de la Secretaría de Energía de la Nación. Se presentaron 235 proyectos por 8.335 MW, más de 10 veces la potencia de almacenamiento que se licitó de 700MW”, expresó.

En el mismo mensaje, Caputo felicitó al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, a Juan Luchilo, gerente general de Cammesa, y a Tettamanti por el desarrollo del proceso licitatorio.