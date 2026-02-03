El Gobierno volvió a actualizar los precios de los biocombustibles para febrero

El Gobierno nacional autorizó este lunes un nuevo aumento en los precios de los biocombustibles que se utilizan en la mezcla obligatoria con combustibles fósiles. La decisión se formalizó este lunes con la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial, firmadas por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. El ajuste, con subas cercanas al 2,5%, llegó a un mes después del último incremento, aplicado el 2 de enero, y alcanza tanto al biodiesel que se mezcla con gasoil como al bioetanol destinado al corte con naftas.

A través de la Resolución 24/2026, la Secretaría de Energía fijó en $1.842.796 por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. El nuevo valor regirá durante febrero y se mantendrá vigente hasta que se publique una actualización.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que la Ley 27.640 de Biocombustibles le otorga a la Secretaría la potestad de definir estos precios, con el objetivo de reflejar la evolución de los costos.

La norma también estableció que el pago del biodiesel deberá realizarse en un plazo máximo de siete días corridos desde la fecha de emisión de la factura.

Suba en los precios del bioetanol

En tanto, mediante la Resolución 25/2026, el Ejecutivo actualizó los precios mínimos del bioetanol utilizado en la mezcla con naftas. Para febrero, el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar fue fijado en $1.000,868 por litro, mientras que el producido a partir de maíz quedó en $917,323 por litro.

Según explicó la Secretaría de Energía, la actualización responde a la necesidad de corregir "desfasajes entre los precios vigentes y los costos reales de producción", y de evitar distorsiones en el precio final de los combustibles en surtidor.

En este caso, el plazo de pago será de hasta 30 días corridos desde la facturación.

Un esquema de ajustes periódicos

Ambas resoluciones se inscriben en el esquema establecido por la Ley 27.640, que redefinió el marco regulatorio del sector y dejó sin efecto la normativa anterior en materia de precios de biocombustibles. Desde la entrada en vigencia de esa ley, la Secretaría de Energía asumió un rol central en la definición de los valores de referencia para el cumplimiento de los cortes obligatorios.

biocombustibles _ a.jpg La Secretaría de Energía actualizó los valores de referencia de los biocombustibles para febrero.

En ese marco, la cartera dependiente del Ministerio de Economía remarcó que le corresponde “determinar y publicar con la periodicidad que estime corresponder a la variación de la economía, los precios a los cuales deberá llevarse a cabo la comercialización de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”.

Además, sostuvo que la metodología de cálculo debe “garantizar una rentabilidad determinada, considerando los costos de elaboración, transporte y el precio para el producto puesto en su planta de producción”, al tiempo que aclaró que los valores fijados son “el precio al cual deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno”.

Debate por la ley del sector de biocombustibles

El marco regulatorio de los biocombustibles sigue siendo objeto de discusión. El año pasado, la Unión Industrial Argentina (UIA) llevó el planteo al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que el Ejecutivo acompañe una iniciativa legislativa promovida por la Liga de Provincias Bioenergéticas, un bloque integrado por nueve distritos con fuerte peso en la producción de bioenergía.

La propuesta es vista por el sector industrial como una herramienta para fortalecer el agregado de valor en las cadenas de caña de azúcar, maíz y soja, además de reducir importaciones de combustibles fósiles y potenciar inversiones y empleo en el interior del país.