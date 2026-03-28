Argentina frente al caso de Australia: el activo energético que el país no debería perder

En un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas , cuellos de botella logísticos y mayor competencia por los recursos energéticos, la capacidad de un país para procesar sus propios hidrocarburos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda. Más allá del volumen de producción, la discusión empieza a girar en torno a cuánto valor agregado se genera puertas adentro y qué nivel de autonomía real existe en materia de abastecimiento.

En ese marco, un informe del economista y consultor energético Nicolás Taiariol pone en el centro del debate el valor estratégico del sistema de refinación en Argentina y propone analizarlo a la luz de un caso internacional que encendió alertas. El trabajo toma como referencia la situación de Australia , un país con abundantes recursos que enfrenta una crisis de combustibles, para subrayar la importancia de sostener la competencia industrial local en un escenario global cada vez más inestable.

Australia en crisis: qué pasa cuando se pierde capacidad industrial

El punto de partida es un artículo publicado en el portal OilPrice.com que describe la situación australiana como una “crisis de combustibles”. De acuerdo al texto citado, se trata de una nación que produce unos 320.000 barriles diarios de petróleo, pero que no cuenta con la infraestructura suficiente para procesarlo.

Según el especialista, Australia atraviesa un proceso de desindustrialización que redujo su parque refinador a solo dos plantas, con capacidad para cubrir cerca del 20% de la demanda interna. El resto depende de importaciones.

Esa dependencia alcanza hasta el 90% en productos como diésel, nafta y combustible de aviación, principalmente importados desde Asia. En un escenario internacional más fragmentado, esta situación dejó de ser solo un problema de costos.

Las restricciones a las exportaciones por parte de países como China, Corea del Sur y Tailandia, junto con los largos tiempos logísticos desde Estados Unidos, que pueden superar los 50 días, convirtieron esa debilidad estructural en un riesgo concreto para el abastecimiento. “La lección es clara: exportar materias primas sin valor agregado mientras se depende de terceros para los derivados es una ilusión de soberanía energética”, advirtió el consultor.

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La ventaja de Argentina

En contraste, el informe destaca que la Argentina conserva un entramado industrial que, con limitaciones, sigue siendo un diferencial en la región. El país cuenta con 10 refinerías operativas, distribuidas en distintos polos, con una capacidad superior a los 600.000 barriles diarios.

Ese sistema permite cubrir entre el 70% y el 85% de la demanda interna y, en algunos períodos, alcanzar el autoabastecimiento e incluso exportar derivados. Además, las refinerías locales están adaptadas para procesar distintos tipos de crudo, lo que reduce la necesidad de importar materia prima.

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Vaca Muerta como respaldo del sistema

El desarrollo de Vaca Muerta aparece como un factor clave en esa estructura. Según Taiariol, la formación impulsa las exportaciones de crudo y asegura el abastecimiento para el sistema refinador en el largo plazo.

A diferencia de Australia, donde existen limitaciones técnicas para procesar su propio petróleo, la Argentina cuenta con una mayor integración entre producción e industrialización.

"Argentina posee un activo geológico que Australia envidiaría para su transición energética: Vaca Muerta. Mientras Australia produce crudo liviano (condensados) que no puede procesar en sus refinerías antiguas (obligándolas a importar crudo pesado), el país cuenta con una matriz diversificada. El desarrollo de Vaca Muerta no solo permite el crecimiento de las exportaciones de crudo, sino que asegura el abastecimiento de largo plazo para su industria refinadora interna. Argentina está en condiciones de replicar el modelo industrial con el gas natural (GNL, gasoductos, petroquímica), evitando caer en la trampa australiana de exportar crudo en bruto e importar naftas y diésel", indicó el economista en el reporte.

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"En el debate local, suele instalarse la narrativa de que la industria energética es un problema de 'costo' o un 'foco de conflicto'. Sin embargo, la crisis australiana demuestra que la capacidad de industrializar los recursos naturales es un seguro contra la volatilidad global", explicó el experto.

Taiariol sostuvo que los principales activos que la Argentina debe preservar están vinculados a su infraestructura de refinación, la autosuficiencia logística y el entramado laboral del sector. Según planteó, mantener operativas las refinerías "no es una cuestión de subsidios", sino que responde a la necesidad de resguardar la capacidad de resiliencia del sistema energético. Asimismo, señaló que un eventual desmantelamiento, como ocurrió en Australia, expondría al país a la volatilidad de los mercados internacionales.

A su vez, destacó que la red de oleoductos y puertos permite garantizar el abastecimiento interno sin depender de importaciones para el consumo doméstico. En paralelo, remarcó que la industria hidrocarburífera sostiene un volumen significativo de empleo calificado y una amplia cadena de valor. “Desindustrializar sería condenar a ese capital humano a la obsolescencia”, dijo Taiariol, en referencia a la pérdida de capacidades técnicas que experimentó Australia.

Un desarrollo sostenido en el tiempo

"Cuando se habla de los recursos naturales de Argentina, suele caerse en el error de considerarlos una "bendición geológica" automática. Sin embargo, la capacidad de convertir ese subsuelo en soberanía energética es el resultado de décadas de trabajo, inversión, conocimiento técnico y voluntad estratégica que merece ser reconocido como un logro nacional", indicó Taiariol.

El informe repasa el rol del Estado y del sector privado en la construcción del sistema energético nacional. Desde la creación de YPF en 1922 hasta la expansión de infraestructura en distintas etapas, la industrialización de los hidrocarburos fue una política sostenida a lo largo del tiempo.

"Contrario al desmantelamiento visto en Australia (donde se dejó cerrar 5 refinerías por "falta de rentabilidad"), Argentina mantuvo, a través de distintos gobiernos y vaivenes políticos, la decisión estratégica de preservar su parque refinador. La recuperación de YPF en 2012 fue un acto de defensa de ese patrimonio industrial", aseguró el especialista.

La energía, una herramienta de estabilidad

En el tramo final del documento, Taiariol introdujo una mirada más amplia sobre la cuestión: “El sistema energético argentino no es perfecto. Tiene desafíos de inversión, de eficiencia y de actualización tecnológica”, señaló, aunque remarcó que existe un entramado industrial, humano y estratégico construido a lo largo de décadas que constituye una base sólida.

Desde esa perspectiva, planteó que defender ese esquema implica, en primer lugar, “valorar la infraestructura existente”, al subrayar que “cada refinería, cada oleoducto y cada trabajador especializado es un activo estratégico”. En la misma línea, insistió en la necesidad de “reconocer el esfuerzo histórico” y advirtió que sostener la industria no debe leerse como un costo, sino como una inversión, especialmente en un contexto donde otros países pagan las consecuencias de haber desmantelado su capacidad.

De cara al futuro, el consultor puso el foco en el potencial de integración entre recursos y capacidad industrial. “La combinación de Vaca Muerta con la capacidad de refinación y petroquímica instalada coloca a Argentina en una posición única en el mundo”, afirmó, al tiempo que destacó la posibilidad de avanzar hacia un modelo que no solo exporte materias primas, sino que también las procese.

“En un mundo donde las cadenas de suministro se rompen y la energía se utiliza como arma geopolítica, tener la capacidad de convertir tus propios recursos en combustible, con tu propia industria y gente, no es un detalle menor”, concluyó, y agregó: “Y eso, sin duda, es algo para estar orgullosos”.