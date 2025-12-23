YPF puso en marcha su nueva sala Real Time Operations Room en la Refinería La Plata

YPF inauguró una sala de operaciones en tiempo real en la Refinería La Plata

YPF inauguró este lunes su nueva sala Real Time Operations Room (RTOR) en el Complejo Industrial La Plata , en el marco de las actividades por el centenario de la refinería. El nuevo sitio integra en un único espacio el monitoreo de todas las operaciones del complejo, con el objetivo de optimizar la gestión operativa, reducir tiempos de respuesta y fortalecer los estándares de seguridad.

La RTOR permite visualizar en tiempo real el desempeño de las distintas unidades productivas, facilitando el trabajo conjunto entre ingenieros y operadores ante desvíos o contingencias. Hasta ahora, ese seguimiento se realizaba de manera descentralizada e independiente, lo que implicaba procesos de análisis y corrección más prolongados.

YPF y la tecnología aplicada a la operación

La centralización del control operativo busca acortar el tiempo entre la detección de una anomalía y la revisión del proceso. Según indicaron desde la compañía, la integración de datos y sistemas permitirá mejorar los rendimientos y volver más rápido al punto óptimo de operación.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 18.51.41

“Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso. Queremos que YPF sea reconocida por su excelencia operativa y por liderar la transformación energética en la región”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La nueva infraestructura también refuerza la capacidad del complejo para identificar condiciones de riesgo de forma temprana, priorizando la confiabilidad de las instalaciones y la seguridad del personal.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 18.51.45

La RTOR incorpora sistemas de monitoreo y análisis de última generación, con conectividad avanzada y soporte para la toma de decisiones basadas en datos. Su vinculación directa con el Real Time Intelligence Center (RTIC) amplía el alcance del seguimiento continuo y permite anticipar escenarios operativos.

Desde la empresa señalaron que el nuevo esquema representa un cambio de paradigma en la gestión de la operación industrial.

Real Time Operations Room en números

En términos de infraestructura, la sala cuenta con:

180 kilómetros de fibra óptica

16 kilómetros de canalizaciones

4 kilómetros de bandejas

20 toneladas de soportes

El espacio cuenta con 30 tableros de control, áreas de ingeniería, salas de reuniones y sectores destinados a comunicaciones y servicios.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 18.51.43

100 años de la Refinería La Plata de YPF

La inauguración de la RTOR se dio en el contexto del 100° aniversario de la Refinería La Plata, el complejo industrial más grande del país y uno de los principales de Sudamérica. Desde su puesta en marcha en 1925, bajo la gestión del ingeniero Enrique Mosconi, la refinería se convirtió en un pilar del sistema de refinación argentino.

En la actualidad, el complejo abastece el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en el mercado local.

El acto por el centenario se realizó en el Complejo Industrial La Plata y reunió a autoridades de la compañía, trabajadores y representantes de distintos sectores. Durante la jornada se descubrió una placa conmemorativa y se llevó adelante una proyección audiovisual sobre el edificio central, con un repaso por los principales hitos de la refinería y una mirada hacia los próximos años.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.50.33 La Refinería La Plata celebra 100 años con una nueva sala de control integrada

“Recordamos al ingeniero Enrique Mosconi y a toda la gente que hizo posible este proyecto. Pero también reivindicamos los valores que guiaron aquella gestión, que son los cimientos sobre los que estamos construyendo el futuro de nuestra querida YPF”, expresó Marín.

“Cuando era estudiante, visité varias veces esta refinería. Es algo que jamás imaginé: estar hoy acá, en este rol. Recuerdo ver la antorcha encendida cientos de veces, caminando desde mi casa al colegio por la calle 47. La Refinería La Plata ha sido la semilla del desarrollo de toda la región. Quienes nacimos en esta zona la llevamos como símbolo del progreso industrial”, agregó.