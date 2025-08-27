YPF Luz desarrolla la primera plataforma blockchain para la gestión de contratos eléctricos

YPF Luz formalizó este martes una nueva alianza con la empresa Justoken para crear una plataforma digital que permitirá comercializar y gestionar energía eléctrica de forma automática en Argentina. La herramienta se basará en tecnología blockchain para tokenizar la energía contratada y dar trazabilidad a las transacciones.

"Este desarrollo que estamos realizando junto a Justoken facilitará nuevas formas de contratar energía y modernizará el mercado eléctrico", afirmó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

Funcionamiento de la plataforma blockchain

Se espera que la plataforma comience a operar antes de fin de año, inicialmente enfocada en contratos de energía renovable que abastezcan a clientes industriales (MATER).

Alianza estratégica: YPFLuz y Justoken desarrollan plataforma digital para comercialización de energía

Según informó la empresa en un comunicado, el desarrollo prevé la incorporación de otros tipos de acuerdos y tecnologías, lo que permitirá atraer nuevos inversores e industrias. Además, se estima que otros generadores se sumen a la plataforma, con planes de expansión en la región.

El sistema permitirá optimizar la trazabilidad mediante el seguimiento en tiempo real de la energía contratada, las condiciones contractuales y el estado de cuentas. Además, busca mejorar la accesibilidad y la eficiencia operativa: los usuarios podrán participar en proyectos de energía tokenizados y recibir reportes inmediatos que faciliten el monitoreo y el cumplimiento regulatorio.

“Este es un hito histórico en la industria energética”, expresó Eduardo Novillo Astrada, CEO y CoFounder de Justoken. “Nuestra tecnología, la transparencia y liquidez asociadas a la tokenización se integran por primera vez a un generador de energía como YPF Luz”, agregó.

Los proyectos que lleva adelante YPF Luz

YPF Luz opera en la generación de energía eléctrica en Argentina desde hace 12 años. La compañía administra 15 activos distribuidos en ocho provincias, con una capacidad instalada de 3,4 GW, que abastece el 10% de la demanda eléctrica nacional.

Actualmente, YPF Luz desarrolla dos proyectos renovables. El primero es el Parque Eólico CASA, ubicado en Olavarría, provincia de Buenos Aires, a 10 kilómetros de la ciudad. Se construye dentro del predio de Cementos Avellaneda y terrenos cercanos, sobre una superficie de 450 hectáreas. Contará con nueve aerogeneradores Nordex Delta de 7 MW cada uno, con un factor de capacidad estimado de 47%. Se espera que genere 260.487 MWh al año, suficiente para abastecer a unos 72.000 hogares, y evitará la emisión de más de 119.824 toneladas de CO anuales. La puesta en marcha está prevista para el primer trimestre de 2026.

El parque eólico CASA de YPF Luz será uno de los proyectos que abastecerá las plantas de Compañía Mega.

El segundo proyecto es el Parque Solar Fotovoltaico El Quemado, localizado en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, a 53 kilómetros de la capital provincial y a 13 kilómetros de Jocolí. Desarrollado junto con Empresa Mendocina de Energía (Emesa), contará con más de 518.000 paneles bifaciales instalados sobre 350 hectáreas, con una potencia de 305 MW y un factor de capacidad de 31,4%.

Avanza la construcción del parque El Quemado.

Se estima que producirá la energía necesaria para más de 233.000 hogares y reducirá la emisión de 385.000 toneladas de CO al año. La obra tiene un plazo de construcción de 18 meses y un presupuesto de 210 millones de dólares, con puesta en marcha prevista para el primer trimestre de 2026. Este proyecto es el primer desarrollo renovable presentado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).