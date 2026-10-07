YPF y TotalEnergies cerraron un acuerdo para producir biocombustibles para aviones en Santa Fe

YPF y TotalEnergies sellaron en París un acuerdo por los combustibles renovables que producirá la futura biorrefinería de San Lorenzo

YPF y TotalEnergies avanzaron con un acuerdo de largo plazo para la compra de combustibles renovables que serán producidos en la futura biorrefinería de San Lorenzo, Santa Fe . El proyecto contempla una inversión superior a los US$400 millones y apunta principalmente a los mercados internacionales.

El acuerdo fue firmado en el marco de Argentina Week París entre Santa Fe Bio, la sociedad conformada por YPF y Essential Energy, y TOTSA TotalEnergies Trading SA. El contrato establece la futura compra de la producción de combustible sostenible para aviación (SAF) y otros combustibles renovables que se elaborarán en el complejo santafesino.

El entendimiento busca darle previsibilidad comercial al proyecto y facilitar su financiamiento bajo un esquema de Project Finance, además de permitir avanzar con las próximas etapas de ingeniería y desarrollo de la planta.

Cuánto producirá la biorrefinería de San Lorenzo

La futura instalación tendrá una capacidad estimada de unas 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO (Hydrotreated Vegetable Oil o aceite vegetal hidrotratado). La mayor parte de esos volúmenes estará destinada a la exportación, en línea con el objetivo de abastecer mercados que incrementan el uso de combustibles de menores emisiones.

En ese esquema, TotalEnergies comprará la mayor parte de la producción mediante un compromiso firme de largo plazo. La compañía también tendrá un derecho de preferencia sobre los volúmenes que queden disponibles.

El SAF es uno de los combustibles sobre los que la industria aeronáutica está poniendo el foco para reducir las emisiones del transporte aéreo. Su demanda viene creciendo a partir de las regulaciones y metas de descarbonización que avanzan en distintos mercados internacionales.

La producción también incluirá HVO, un combustible renovable que puede utilizarse como alternativa al diésel convencional y que tiene demanda en diferentes sectores.

Una inversión de más de US$400 millones

El proyecto contempla más de US$400 millones de inversión para reconvertir el complejo industrial de San Lorenzo y avanzar con la futura biorrefinería.

Para YPF, el acuerdo con TotalEnergies representa además un paso en la búsqueda de financiamiento y de mercados para una iniciativa que apunta a sumar un nuevo negocio energético a la producción tradicional de petróleo y gas.

La participación de TotalEnergies aporta, en ese sentido, un comprador de largo plazo para buena parte de los volúmenes que genere la planta y una vía de acceso a mercados internacionales donde el uso de combustibles renovables para aviación tiene cada vez mayor peso.

Los planes de TotalEnergies

La firma se produjo durante Argentina Week París, el evento realizado la semana pasada en Francia, donde TotalEnergies presentó sus planes de inversión en petróleo y gas en Vaca Muerta y otras zonas del país.

YPF y TotalEnergies firmaron un acuerdo de largo plazo para la compra de SAF y HVO.

La compañía francesa anunció una cartera de proyectos cercana a los US$10.000 millones, que incluye desarrollos en la cuenca neuquina y el proyecto costa afuera Alberdi, en Tierra del Fuego. Entre sus planes también aparece el desarrollo de petróleo en San Roque, en sociedad con YPF, Pan American Energy y Harbour Energy.

TotalEnergies tiene una presencia de 48 años en la Argentina y participa en actividades vinculadas con la producción y comercialización de petróleo y gas, además de proyectos de energías renovables.

El acuerdo con Santa Fe Bio suma ahora una nueva pata a esa relación, vinculada con los combustibles renovables y con una producción orientada principalmente a la exportación.

"Con este proyecto, YPF continúa ampliando su presencia en nuevos negocios energéticos y promoviendo iniciativas que contribuyan a generar inversiones, trabajo, exportaciones y desarrollo para la Argentina, aprovechando las ventajas competitivas del país para abastecer la creciente demanda mundial de energías", señalaron desde la petrolera.