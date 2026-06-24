YPF realizará estudios geofísicos y oceanográficos en el Golfo San Matías

YPF desplegará embarcaciones especializadas en el Golfo San Matías para avanzar en la planificación técnica del megaproyecto Argentina LNG.

YPF informó que a partir del 27 de junio y por un plazo de un mes aproximadamente, se llevarán adelante estudios geofísicos y oceanográficos en el Golfo San Matías , en el marco del desarrollo del proyecto Argentina LNG .

Las actividades abarcarán áreas onshore, nearshore y offshore , e incluyen tareas de relevamiento en sectores costeros, de transición y mar adentro, necesarias para el avance de la ingeniería del proyecto.

Los trabajos se realizarán a bordo de las embarcaciones Atlantic Dama, Rustringen y la lancha Bernardo, especialmente equipadas para este tipo de operaciones, y forman parte de los estudios de pre-ingeniería requeridos para el diseño de las futuras instalaciones.

Rustringen buque sísmico offshore Rustringen será uno de los buques que realizará los trabajos encargados por YPF en el Golfo San Matías.

Las tareas que llevará a cabo YPF

La campaña contempla la adquisición de información de alta resolución del fondo marino y del subsuelo somero mediante tecnologías no intrusivas, que permiten relevar en detalle la morfología del lecho marino, la estructura de los sedimentos y la identificación de posibles condicionantes para el desarrollo de infraestructura. En ese sentido, los datos obtenidos serán utilizados para respaldar el diseño de ductos, sistemas submarinos, umbilicales y otras infraestructuras offshore asociadas al proyecto.

En paralelo, se realizarán mediciones oceanográficas que incluyen el monitoreo de corrientes, ondas de infragravedad y variaciones del nivel del mar, mediante equipos instalados en el fondo marino diseñados para la recolección continua de datos metoceánicos.

Estas actividades se desarrollarán bajo estrictos estándares internacionales de seguridad, calidad y protección del ambiente, incorporando monitoreos permanentes y procedimientos específicos para minimizar cualquier impacto en el entorno marino. Los resultados de esta campaña serán clave para avanzar en la planificación técnica y el desarrollo de las futuras instalaciones del proyecto Argentina LNG.

Atlantic Dama buque offshore 1 Los estudios permitirán obtener información clave para el diseño de ductos y sistemas offshore vinculados a la exportación de gas de Vaca Muerta.

Hacia la decisión final de inversión

Hay que recordar que Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, sostuvo que Argentina LNG es “una de las iniciativas más transformadoras en la historia de YPF que está logrando avances sólidos en todos los frentes”.

El proyecto prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL mediante dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), de 6 MTPA cada una, integrando producción, procesamiento, transporte y exportación de gas de Vaca Muerta.

En febrero, YPF, Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones de ADNOC, firmaron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) vinculante para avanzar en la ingeniería básica y en la estructuración técnica, comercial y financiera del proyecto.

Marín aseguró que desde comienzos de año la empresa trabaja activamente en la búsqueda de financiamiento y destacó la recepción obtenida en las rondas de mercado. “La respuesta fue muy fuerte, con el interés de aproximadamente 50 inversores institucionales y un apetito inicial acumulado que superó los requisitos financieros del proyecto, reafirmando la viabilidad financiera del mismo”, sostuvo.

El objetivo de la petrolera es alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) antes de fin de año.