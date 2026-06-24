YPF construirá un nuevo gasoducto que unirá áreas clave de Vaca Muerta

La Secretaría de Energía autorizó a YPF a ejecutar la construcción de un nuevo gasoducto en Neuquén , una obra que permitirá conectar áreas estratégicas de Vaca Muerta mediante una traza que atravesará el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados.

La autorización quedó formalizada este martes mediante la Resolución 141/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que la petrolera de mayoría estatal presentara la documentación necesaria para obtener el permiso de inicio de los trabajos.

El proyecto, identificado como "Gasoducto PC LAS a Colector 13 ISTMO", busca unir las áreas de explotación no convencional La Angostura I y II con la concesión Loma La Lata-Sierra Barrosa, fortaleciendo la infraestructura de transporte asociada al desarrollo de Vaca Muerta.

La ejecución de la obra representa un importante desafío técnico debido a que el tendido deberá atravesar el dique Planicie Banderita y cruzar el área concesionada al Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados, una zona con condiciones operativas especiales.

yacimiento ag-nqn-el-orejano-yacimiento-shale-gas-YPF-pozo-horizontal-six-pad-MES_4270 gas.jpg YPF construirá un gasoducto que unirá los bloques La Angostura I y II y Loma La Lata-Sierra Barrosa.

Exigencias ambientales

Por esa razón, la resolución establece que la construcción será supervisada por distintos organismos y entidades. Entre ellos figuran la concesionaria Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A., controlada por Edison Inversiones, y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

En ese marco, el ORSEP emitió una serie de recomendaciones específicas debido a que algunos sectores del ducto estarán ubicados por debajo de los niveles máximos, tanto ordinarios como extraordinarios, del embalse Mari Menuco, por lo que deberán adoptarse medidas adicionales de seguridad.

La autorización también quedó condicionada al cumplimiento de la Resolución 672/2026 de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, que aprobó el Informe Ambiental del proyecto e impuso diversas obligaciones operativas.

Entre ellas se incluyen la instalación de válvulas de corte de seguridad en los cruces bajo cuerpos de agua, la contratación de un seguro ambiental con cobertura suficiente y el cumplimiento del cronograma de saneamiento correspondiente al incidente ambiental LLL-401 en el yacimiento Loma La Lata, pendiente desde 2020.

Loma La Lata - Gas.jpg Loma La Lata es uno de los bloques top en la ventana gasífera de Neuquén.

Controles para la obra

Respecto de este último punto, YPF informó que constituyó una caución juratoria a favor de la concesionaria hidroeléctrica con el objetivo de garantizar el pago de eventuales indemnizaciones derivadas de daños ocasionados durante la ejecución de la obra o de las tareas de recomposición ambiental.

Además, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) concluyó que el proyecto no generará impactos significativos sobre el manejo de las aguas, aunque exigió que la compañía extreme las medidas preventivas debido a la alta sensibilidad hídrica del sector donde se desarrollarán los trabajos.

Horacio Marín Latim Forum Economic Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, aseguró que el conflicto en Medio Oriente generó que llegaran más inversiones a Argentina.

Más inversiones para Argentina

El CEO y presidente de la petrolera de bandera, Horacio Marín, afirmó que el conflicto en Medio Oriente está impulsando cada vez más las inversiones extranjeras en territorio nacional.

En el marco de su presentación en el “Ciclo Democracia y Desarrollo”, Marín aseveró que el conflicto bélico que se da en Medio Oriente apresuró la llegada de las inversiones destinadas a explorar y producir hidrocarburos en las provincias argentinas. “El conflicto en Medio Oriente provocó que haya más financiamiento para Argentina”, subrayó.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Marín enfatizó el impacto positivo que tiene el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), así como la llegada de empresas extranjeras al sector.

"Gracias al RIGI y al cambio de gobierno se hizo un círculo virtuoso en Argentina, y por el cual están viniendo muchas empresas extranjeras a invertir en el sector", destacó.

"Logramos un proyecto muy estable y el conflicto de Medio Oriente nos ayuda a que haya más apetito, que haya financiamiento para Argentina y que se adelante la expansión productiva", agregó.

Y, como consecuencia de esto, el CEO de la compañía estatal señaló que desde 2027 Argentina empezará a exportar gas de manera sostenida, ya que "el aumento de producción que prevemos para fines de 2027 va a sorprender a todo el mundo" porque la producción de petróleo tendrá un fuerte crecimiento en la última parte de 2027. En este contexto, mencionó que dos tercios del total de los barriles producidos tendrán salida comercial hacia diferentes mercados del mundo.

Asimismo, Marín dijo: "Estamos en un proceso del desarrollo full de Vaca Muerta", confirmando que vive una etapa colmada de desarrollo. Al respecto, subrayó que, "YPF tiene un programa para 2031 de desarrollar totalmente Vaca Muerta tanto en gas como en petróleo".