Vista Energy y Tecpetrol llevan a Zapala la experiencia de TecnoAventura

TecnoAventura Edición Especial se llevó adelante por primera vez en Zapala y convocó a más de 250 estudiantes de siete escuelas técnicas de la ciudad, así como de Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo y Chos Malal. La iniciativa fue organizada por Vista Energy y Tecpetrol dentro del programa GenEra Neuquén , con apoyo del Ministerio de Educación. Durante el encuentro, participaron la ministra Soledad Martínez y el intendente Carlos Koopmann.

En la jornada, los estudiantes participaron en distintas postas sobre seguridad y ambiente, geología, perforación, fractura, producción y plantas. La actividad permitió que los jóvenes conozcan los procesos de la industria energética y las oportunidades profesionales que ofrece Vaca Muerta. Además, 30 docentes recibieron capacitación a través del programa “Parejas Pedagógicas”, destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre escuelas y docentes.

El equipo ganador tendrá la oportunidad de visitar Fortín de Piedra, el yacimiento insignia de Tecpetrol en Vaca Muerta, donde podrán observar los procesos de producción de gas.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 21.14.35 (1) Más de 250 estudiantes participaron de TecnoAventura

Formación técnica

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, destacó la iniciativa: “Con enorme alegría recibimos a más de 250 jóvenes para compartir la experiencia TecnoAventura. Esta propuesta acerca a los estudiantes al mundo de la industria energética y les permite descubrir de cerca las profesiones que forman parte de esta gran industria, clave para el futuro de nuestra región y del país”.

Por su parte, Javier Van Houtte, líder de Relaciones Institucionales de Vista Energy, afirmó: “Con GenEra, junto a Tecpetrol, estamos abriendo un camino para que la educación técnica se convierta en un verdadero pilar de desarrollo para la provincia y para toda la Cuenca Neuquina".

"El encuentro de hoy en Zapala dejó en claro el valor de trabajar en conjunto con todos los actores de la industria para generar experiencias que inspiran a los estudiantes y acompañan a los docentes. Lo que se vio hoy es apenas una señal de todo lo que este programa puede aportar a largo plazo para las nuevas generaciones del sector”, agregó.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 21.14.36 La edición especial de Zapala incluyó actividades para estudiantes y capacitación para docentes, dentro del programa GenEra Neuquén.

En tanto, José Tanaka, HRBP Regional Sr. Manager en Tecpetrol, sostuvo: “Con esta edición de TecnoAventura en Zapala, seguimos consolidando el camino que iniciamos junto a Vista y al Ministerio de Educación para fortalecer la educación técnica en la provincia. En apenas dos años el programa ya suma cerca de 100.000 horas de capacitación y llega a más de diez localidades de Neuquén. Nuestro objetivo es despertar la curiosidad de los estudiantes por la industria, acercarlos a sus protagonistas y brindarles herramientas que les permitan proyectar su futuro en el sector energético”.

Impacto en la provincia

La edición de TecnoAventura en Zapala reunió a estudiantes de seis localidades y siete escuelas técnicas, ampliando el alcance del programa GenEra hacia el interior de la provincia. El plan de 3 años de GenEra prevé la implementación en 9 escuelas en 2024, 17 en 2025 y 19 en 2026, cubriendo un 65% de las escuelas técnicas de Neuquén. El programa busca coordinar al sector privado, el gobierno provincial y el ámbito educativo con el objetivo de brindar oportunidades de desarrollo profesional.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 21.14.34 (1) Zapala: Tecpetrol y Vista Energy presentaron TecnoAventura

El evento se presenta como un espacio que orienta a los estudiantes hacia carreras vinculadas a la industria energética. En 2024, el 92% de los participantes indicó que la experiencia influyó en la elección de su formación universitaria o técnica y que conocer de cerca la actividad de Vaca Muerta les permitió identificar oportunidades laborales, de acuerdo a datos de las empresas.