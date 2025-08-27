Más de 500 estudiantes participaron de la TecnoAventura con foco en Vaca Muerta

Esta semana, más de 500 estudiantes de diez escuelas técnicas de Neuquén capital y localidades cercanas participaron de la TecnoAventura Edición Especial , una jornada educativa organizada por Vista Energy y Tecpetrol en el marco del programa GenEra Neuquén . La actividad se desarrolló en el Espacio Duam con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia.

La propuesta incluyó distintas postas temáticas donde los equipos de estudiantes se acercaron a contenidos vinculados a seguridad y ambiente, geología, perforación, fractura, producción y plantas de tratamiento. Como novedad, en esta edición se sumó un espacio sobre transición energética , orientado a abrir el debate sobre los desafíos que plantea la sostenibilidad y la necesidad de diversificar la matriz energética. El grupo que resultó ganador tendrá la posibilidad de visitar el yacimiento Borde Montuoso, operado por Vista Energy.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 17.24.33 Estudiantes técnicos participaron de la TecnoAventura para acercarse al futuro de la industria en Vaca Muert

GenEra Neuquén, la propuesta que llevan adelante ambas compañías con apoyo del Gobierno provincial, contempla un plan de implementación trienal que alcanzará a 19 escuelas técnicas para 2026, lo que representará al 65% de este tipo de instituciones en la provincia. El objetivo es acompañar la formación de los estudiantes en competencias técnicas que se corresponden con las proyecciones de demanda laboral que tendrá Vaca Muerta en los próximos años.

De la actividad formaron parte las EPET N° 3, 5, 6, 7, 8 y 14 de Neuquén; la EPET N° 18 de Senillosa; la EPET N° 9 de Plottier; y las EPET N° 2 y 22 de Centenario.

Nuevas capacitaciones en Neuquén

En la jornada, cincuenta docentes participaron de una capacitación en “Parejas Pedagógicas”, una propuesta de formación orientada a fortalecer el trabajo colaborativo en el aula. Desde la organización destacaron que en 2024 el 92% de los estudiantes de Neuquén aseguró que TecnoAventura influyó en su decisión de carrera, además de ampliar su conocimiento sobre Vaca Muerta y la industria de hidrocarburos no convencionales.

“Hoy reunimos a más de 500 estudiantes y 50 docentes en actividades de capacitación que forman parte de un programa mucho más amplio. No se trata de un hecho aislado, sino de un proceso que busca acompañar a los jóvenes en cada etapa de su recorrido educativo, acercándolos a los conocimientos y experiencias que demanda la industria energética”, expresó José Tanaka, HRBP Sr. Regional Manager en Tecpetrol.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 17.24.31 (1) GenEra Neuquén proyecta llegar al 65% de las escuelas técnicas en 2026 con su plan de formación energética

A su vez, Tanaka agregó que en 2026 los estudiantes de sexto año podrán profundizar en nuevas formaciones relacionadas con introducción a la industria de hidrocarburos, operación de plantas y otras áreas clave.

Por su parte, Javier Van Houtte, líder de Relaciones Institucionales de Vista Energy, señaló: “GenEra, el programa que impulsamos junto a Tecpetrol, tiene como objetivo fortalecer la educación técnica en la provincia. Un pilar esencial para el desarrollo de Vaca Muerta, de la industria y de toda la cuenca neuquina”.

En la misma línea, explicó que “lo distintivo de este programa es la sinergia entre empresas y el Gobierno provincial, que hizo posible diseñar e implementar un proyecto de verdadero impacto, llevando contenidos y oportunidades concretas a estudiantes y docentes”.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 17.24.30 Vista y Tecpetrol reunieron a jóvenes de diez escuelas técnicas en la TecnoAventura Edición Especial

Por su parte, Amalín Temi, directora de Políticas Socioeducativas de Neuquén, se dirigió a los estudiantes y destacó el acompañamiento de las organizaciones participantes para impulsar el desarrollo profesional de los neuquinos. También, hizo mención al programa de Becas Gregorio Álvarez, que busca impulsar la continuidad educativa de los estudiantes.

Próximos encuentros

El próximo 16 de septiembre, TecnoAventura Edición Especial se realizará por primera vez en Zapala, con la participación de escuelas de esa localidad, Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo y Chos Malal.