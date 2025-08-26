Pan American Energy lanzó una nueva convocatoria para su programa de pasantías

Pan American Energy ( PAE ) abrió la convocatoria a una nueva edición de su programa de Pasantías Nacionales , destinado a estudiantes universitarios de todo el país. En esta instancia, la compañía seleccionará a más de 50 jóvenes que podrán realizar su primera experiencia laboral en las localidades donde la empresa tiene operaciones: Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana.

"Buscamos acompañar el talento y el desarrollo de las comunidades donde vivimos. Cada nueva edición es una oportunidad para generar experiencias transformadoras y abrir puertas al mundo laboral a alumnos de todo el país”, expresó Victoria Traverso, Gerente Corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de PAE.

¿Quiénes pueden participar?

La propuesta está dirigida a estudiantes de universidades públicas y privadas de Argentina y busca ofrecer la posibilidad de acceder a sus primeras experiencias laborales en un ámbito profesional de continua formación y aprendizaje.

La convocatoria está orientada a estudiantes que cursen a partir del tercer año de carreras como Ingeniería, Geociencias, Ciencias Económicas, Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Abogacía, Comunicación, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de la Información, Seguridad e Higiene, Psicología y disciplinas afines. Los postulantes deberán residir en las mencionadas localidades donde la empresa opera.

¿Cuándo comienza el programa de pasantías y cómo postularse?

El programa comenzará en noviembre, con una duración inicial de seis meses y la posibilidad de extenderse hasta un máximo de 18 meses.

Los interesados podrán inscribirse a través de un formulario hasta el 19 de septiembre en el sitio www.paepasantias.com.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 14.59.45 (1) Pueden participar alumnos universitarios que residan en Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana.

En esta edición, la compañía renovó su alianza con la ONG BisBlick, que acompaña a jóvenes de contextos vulnerables en su camino hacia convertirse en los primeros profesionales de sus familias. A través de este acuerdo, 5 integrantes de la Red BisBlick se incorporarán a la propuesta y contarán con un acompañamiento integral para fortalecer su desarrollo académico y laboral.

Más de 260 estudiantes participaron desde 2019 en el programa de pasantías de PAE, que se consolidó como un espacio de formación y vínculo con instituciones de todo el país.