TotalEnergies y Tecpetrol llevan sus proyectos al siguiente nivel en Vaca Muerta

Durante el primer día de la Expo Argentina Oil & Gas 2025 ( AOG 2025 ) , Ricardo Markous , CEO de Tecpetrol , y Sergio Mengoni , director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, encabezaron el panel de apertura del Encuentro con los CEOs. La mesa estuvo moderada por Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

Mengoni aseguró que en los últimos cinco años la compañía invirtió en el país 2.500 millones de dólares, y aseguró que el objetivo es mantener ese nivel de inversiones y diversificar activos, incluyendo los no convencionales que la compañía transfirió a YPF. En agosto, la empresa dirigida por Horacio Marín concretó la firma de un acuerdo de compraventa con Total para adquirir el 100% de las acciones de Vaca Muerta Inversiones S.A.U., la sociedad que tiene la participación del 45% en los bloques La Escalonada y Rincón de la Ceniza.

Por su parte, Markous sostuvo que la compañía planea dar un salto en el negocio del crudo con el desarrollo de Los Toldos II Este, proyecto al que definió como “un segundo Fortín de Piedra”. La iniciativa contempla 70 pozos y dos módulos de 35.000 barriles diarios cada uno, con inicio de operaciones previsto para 2027.

Gas y petróleo: los proyectos en marcha

Mengoni precisó que en Vaca Muerta la compañía concentra su producción de gas en Aguada Pichana y San Roque. Según detalló, al contabilizar la totalidad de sus proyectos, la empresa alcanza los 36 millones de metros cúbicos por día de producción. "Estamos por encima de YPF. Nuestro objetivo es continuar con las inversiones", señaló.

En tanto, Markous destacó el rol de Fortín de Piedra: "El ADN del grupo industrial ayudó. Fortín de piedra en el invierno produce el 20% del gas de Neuquén. Pero mantuvimos los niveles sin parar hasta mediados de agosto, que bajamos un poco la producción".

Exportaciones e integración regional

Respecto al futuro del mercado, Mengoni señaló que Brasil representa una oportunidad estratégica: “Es un mercado con un potencial de crecimiento realmente impresionante. Podemos tener dudas sobre su crecimiento, pero los volúmenes son muy significativos”. En ese sentido, celebró que ya se haya confirmado la posibilidad de exportar gas desde Argentina hacia ese país, aunque planteó la necesidad de darle sostenibilidad a largo plazo y de alinear intereses.

"Para nosotros prioritario y creo que sería un win-win poder aprovechar esa capacidad de exportación. Hemos avanzado mucho", sostuvo.

Markous, en tanto, puso el acento en la infraestructura de evacuación, al mencionar el ingreso de Tecpetrol al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y la ampliación del oleoducto Duplicar Norte, dos obras clave para garantizar la salida de futuros volúmenes de crudo.

Planes para el offshore

En otro tramo de la entrevista, el directivo de Total puso el foco en el offshore e hizo énfasis en el proyecto Fénix en Tierra del Fuego, donde el tercer pozo comenzó a producir este año y agregó 10 millones de metros cúbicos diarios al mercado, con una inversión total de 700 millones de dólares, según explicó.

Para este sector, señaló que además de Fénix, cuentan con un permiso de exploración y que ven un potencial significativo hacia adelante.

AOG 2025

La Argentina Oil & Gas 2025 se desarrolla del 8 al 11 de septiembre en el predio ferial de La Rural, en Buenos Aires, y reúne a las principales compañías del sector. El Encuentro con los CEOs volvió a ser uno de los espacios más convocantes de la agenda, con la mirada de los principales ejecutivos sobre el futuro energético del país y la región.