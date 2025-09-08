AOG 2025: la agenda completa de la jornada inaugural

L a AOG 2025 inicia este lunes con un cronograma que promete marcar el pulso de la industria durante toda la semana . La exposición abrirá sus puertas de 13 a 20 horas, pero desde temprano habrá actividades que combinan formación, innovación, networking y debate estratégico. La primera jornada buscará dar protagonismo a las nuevas generaciones y al mismo tiempo reunir a las principales figuras del sector.

El día comenzó a las 8:30 con la Jornada de Jóvenes Oil & Gas (JOG9), en el Pabellón Rojo. Esta propuesta, diseñada por profesionales que recién se inician en el sector, se enfocará en los desafíos de carrera, la transición energética, la competitividad y la sustentabilidad. Estudiantes avanzados y recién graduados tendrán allí un espacio propio para debatir sobre el futuro de la energía y las oportunidades que ofrece la industria.

En paralelo, a partir de las 9 y hasta las 15:30, se desarrollará el Innovation Day en el Pabellón Blanco. Este evento arancelado estará dedicado a las últimas tendencias tecnológicas aplicadas al petróleo y gas, con foco en digitalización, automatización y soluciones de vanguardia para mejorar la eficiencia operativa. Será un espacio para el intercambio entre compañías innovadoras y profesionales interesados en el salto tecnológico que atraviesa el sector.

La tarde: inauguración oficial y primeras conferencias

La inauguración formal de la exposición está prevista para las 16 en el Auditorio del Pabellón Rojo, con la presencia de autoridades del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y representantes nacionales. Este acto marcará el inicio oficial de la XV edición de la feria, consolidada como la más importante de la industria energética en la región.

Antes y después de la ceremonia, la AOG desplegará un nutrido programa de conferencias comerciales en los auditorios A, B, C y D, que funcionarán en simultáneo desde las 14 hasta las 20. Allí, referentes de compañías de primer nivel compartirán su visión sobre los desafíos del sector y las oportunidades para el futuro.

El cronograma incluye a Ricardo Markous (Tecpetrol) y Sergio Mengoni (TotalEnergies) de 17 a 17:30; Francisco di Raimondo (Motomecánica) y Mary Esterman (Spark Energy) de 17:35 a 18:05; y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF de 18:10 a 18:30.

La noche: tecnología, sustentabilidad y cierre de conferencias

La jornada no terminará con el encuentro de CEOs. Desde las 17 y hasta las 20 continuarán las conferencias paralelas en los distintos auditorios. Entre ellas destacan:

17:00 a 18: soluciones de integridad de ductos de AESA y PIPECARE, estrategias financieras de IOL Inversiones, control de flujo para campos no convencionales y nuevas alternativas de financiamiento internacional.

18 a 19: presentaciones sobre gemelos digitales, huella hídrica y reuso de agua, tecnologías de resinado de arena para fracturas y soluciones para remoción de sulfuros y mercurio.

19 a 20: cierre de la agenda con tecnologías de Ethernet-APL, transferencia de custodia en mediciones y movilidad especializada de Iveco para operaciones de petróleo y gas.

Cada bloque aportará una combinación de innovación tecnológica, gestión sustentable y herramientas de eficiencia operativa, lo que convierte a la AOG en un espacio integral para toda la cadena de valor.

Un día de networking y negocios

Además de las conferencias y plenarias, la jornada inaugural ofrecerá rondas de negocios, diseñadas para vincular a empresas locales e internacionales en busca de nuevos proyectos y acuerdos estratégico. La interacción entre proveedores, operadoras y servicios será uno de los puntos fuertes de esta primera jornada, consolidando a la exposición como un hub de oportunidades.