Vaca Muerta: cómo las pymes neuquinas buscan entrar al negocio de las grandes empresas

Fue la tercera edición del año de las rondas de negocios que organiza el Centro PyME-Adeneu.

Más de 120 empresas participaron de una nueva ronda de negocios organizada por el Centro PyME-Adeneu , con representantes de compras y contrataciones de Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Techint y Petrolsur . El objetivo fue acercar a proveedores locales certificados a las compañías que operan y prestan servicios en Vaca Muerta .

La iniciativa forma parte del esquema previsto por la Ley Provincial 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina , que establece mecanismos para impulsar la participación de empresas radicadas en la provincia en la actividad hidrocarburífera. El Centro PyME-Adeneu, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, es el organismo encargado de aplicar la normativa y de articular el vínculo entre las pymes neuquinas y las grandes compañías del sector.

El certificado que buscan las pymes para competir en Vaca Muerta

La certificación de empresa neuquina funciona como una herramienta para que los proveedores locales puedan incorporarse al circuito de compras y contrataciones de las compañías que desarrollan sus operaciones en la provincia.

En las rondas de negocios, las pymes tienen la posibilidad de presentar sus servicios directamente ante responsables de compras y contrataciones de compañías vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-Adeneu, destacó el crecimiento del registro provincial. "Recientemente superamos el millar de empresas certificadas, un número que nos enorgullece y que es posible gracias al mensaje del gobernador Rolando Figueroa, que las operadoras y empresas de servicios deben priorizar la contratación de empresas neuquinas", dijo.

Más de 120 empresas participaron de una nueva ronda de negocios organizada por el Centro PyME-Adeneu.

Para muchas firmas, el desafío pasa por lograr ingresar al circuito de proveedores de las grandes empresas.

Nicolás D’Angelo, director comercial de Equipel, una firma de Neuquén capital especializada, entre otros servicios, en instalaciones eléctricas, remarcó el valor de ese vínculo. “La certificación como pyme neuquina es muy importante. El Centro PyME está todo el tiempo tratando de articular actividades entre grandes empresas y las empresas certificadas y creo que eso es lo que hoy necesitamos para desarrollar verdaderamente Vaca Muerta: poder conocernos, para poder asociarnos y darles un verdadero valor neuquino a las empresas que hoy lo necesitan”.

La ronda también apunta a que las empresas locales puedan mostrar su oferta más allá de los canales comerciales a los que acceden habitualmente. Leticia Torres, directora de la consultora de recursos humanos Patagonia Resources, señaló que el trabajo del organismo provincial permite que las pymes tengan mayor exposición frente a potenciales clientes. “Todo el trabajo que hace Centro PyME, donde las empresas obligadas nos invitan a cotizar, a ser parte y nos miran. Tenemos la posibilidad de que nos vean como marca, como emprendedores”, sostuvo.

Para conocer el registro de empresas neuquinas certificadas se debe ingresar a la plataforma del siguiente enlace: www.cadenavalorneuquina.adeneu.com.ar.

Qué requisitos deben cumplir las empresas neuquinas

La Ley 3.338 establece una variable polinómica para determinar si una compañía puede acceder a la certificación como empresa neuquina. Entre los factores considerados figuran el domicilio de la firma, el coeficiente de ingresos, la composición del capital social, la cantidad de puestos de trabajo que genera y la cantidad de bases y oficinas que mantiene dentro de la provincia.

El trámite se realiza directamente ante el Centro PyME-Adeneu, es gratuito y se completa de manera completamente online. Una vez certificadas, las empresas forman parte del registro disponible en la plataforma de la Cadena de Valor Neuquina.

Para las pymes que ya forman parte del registro, las rondas representan además una instancia para generar nuevos contactos comerciales y conocer de primera mano las necesidades de las operadoras y compañías de servicios. Para más información y contacto con el Sector de Energía y Minería de la Agencia ingresar en www.adeneu.com.ar.

Fernando Coscia, dueño de Mafer Servicios, dedicada a tareas de perforación y torqueo, destacó esa posibilidad: “Las rondas son lo mejor que nos ha pasado porque tenemos la posibilidad de explayarnos y contar de qué manera trabajamos”, indicó.

El empresario también valoró la intermediación del organismo provincial para facilitar el acceso a compañías con las que una pyme puede tener dificultades para establecer un primer contacto. “Te facilitan las cosas porque acá podemos llegar adonde por parte nuestra no llegamos. Acá te llevan de la mano adonde vos tenés que ir para poder trabajar”.

Desde Plottier, la empresa de transporte de pasajeros Airquen también participó de la actividad. Su gerenta, Daisy Campos, apuntó a otras pymes que todavía no completaron el proceso: “Que certifiquen como empresa neuquina porque te abre un abanico de posibilidades, de contactos y de nuevos contratos. No es complicado, es súper sencillo y creo que es un trámite importantísimo, te da otro peso y otro nivel de competitividad”.