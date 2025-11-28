San Antonio inicia una nueva etapa con Nicolás Ziperovich como CEO

San Antonio Internacional SA y Servicios Especiales San Antonio SA , anunciaron la incorporación de Nicolás Ziperovich como nuevo Chief Executive Officer (CEO) . Su llegada se enmarca en el proceso de transformación institucional iniciado este año bajo la gestión de DQN Energy , firma de inversiones especializada en el sector energético, con foco en la generación de valor a largo plazo, modernización, renovación, fortalecimiento operativo, seguridad, eficiencia y calidad de servicio.

Ziperovich es Ingeniero en Petróleo por el ITBA, posee un Masters de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford y se define como un profundo entusiasta de la energía, con más de 20 años de experiencia en operaciones, análisis técnico y desarrollo de negocios en Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Perú y Colombia .

Inició su carrera en Repsol, donde trabajó en ingeniería de producción y evaluación económica de activos; continuó en Pluspetrol, primero en funciones operativas y de planificación y luego participando en proyectos estratégicos tanto en el país como en Estados Unidos; y más adelante integró LNG Energy Group, contribuyendo al desarrollo de oportunidades de gas natural y a la expansión regional del negocio.

Una historia petrolera

Su relación con el sector, sin embargo, comenzó mucho antes. Proviene de una familia petrolera y creció rodeado de la actividad, influenciado por la trayectoria de su padre. Ese entorno marcó su vocación y consolidó su convicción sobre el papel central que la energía tiene para el desarrollo del país.

Además de su carrera corporativa, Ziperovich ha mostrado siempre un interés genuino por la educación y la formación de nuevas generaciones. Fue profesor del ITBA, donde dictó materias vinculadas a la ingeniería en petróleo, y más adelante cofundó The Global School, una iniciativa que impulsa experiencias formativas globales para jóvenes. Ambas experiencias reflejan una visión de liderazgo que integra propósito, diversidad y desarrollo humano como pilares de la construcción de equipos y organizaciones.

Una nueva etapa para San Antonio

La llegada de Nicolás tiene lugar en un momento clave para San Antonio, que impulsa una organización más moderna, ordenada y orientada a la excelencia. Esta nueva etapa apunta a fortalecer la capacidad de la compañía para acompañar la evolución del sector energético y las oportunidades que presenta el desarrollo del país.

“San Antonio tiene una historia enorme y un talento humano excepcional. La industria está en un punto de inflexión y demanda innovación y estándares más altos de eficiencia y calidad operativa. Mi compromiso es estar cerca de los equipos, escuchar y construir junto a ellos una empresa más moderna, ágil y competitiva”, afirmó Nicolás.

Con esta designación, San Antonio consolida una nueva etapa ratificando su rol como socio estratégico en el desarrollo energético argentino.