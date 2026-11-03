Pampa Energía inició la construcción de su planta de fertilizantes

Pampa Energía presentó este martes sus resultados del tercer trimestre de 2026 . La compañía registró un fuerte crecimiento operativo en generación eléctrica y en petróleo , con nuevos máximos de producción en Rincón de Aranda . El desempeño financiero acompañó esa evolución, con un EBITDA ajustado de 398 millones de dólares, un 23% superior al del mismo trimestre del año anterior.

Gustavo Mariani , CEO de Pampa Energía , afirmó que “seguimos creciendo en todos nuestros negocios. En Rincón de Aranda alcanzamos los 26 mil barriles diarios y ya estamos construyendo la planta de urea, que será la mayor de la región. En generación, gestionar nuestro propio combustible nos hace más competitivos en el nuevo esquema del mercado eléctrico y nos permite seguir fortaleciendo nuestra posición en el sector”.

Comienza el proyecto urea

La compañía informó que ya comenzó la construcción de su planta de fertilizantes en Bahía Blanca. El proyecto demandará una inversión estimada de 2.700 millones de dólares y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada a partir de fines de 2029. La planta permitirá que la Argentina deje de importar un insumo crítico para el agro y generará alrededor de 1.000 millones de dólares anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones.

Pampa Energía invertirá en una planta de urea en Bahía Blanca para monetizar el gas de Vaca Muerta.

En Rincón de Aranda, la empresa superó en septiembre los 26 mil barriles diarios, con 53 pozos productivos tras la conexión de diez nuevos pozos en agosto. En el trimestre, la producción de petróleo promedió 22 mil barriles diarios, un 28% más que en el mismo período de 2025. El próximo paso será la puesta en marcha de VMOS y de la planta central de procesamiento del yacimiento. Con ambas en funcionamiento, el bloque podrá acelerar su desarrollo hacia los 45 mil barriles diarios.

Además, Pampa ganó en licitación 9,6 millones de metros cúbicos diarios de capacidad firme en el Gasoducto Perito Moreno, operado por TGS. Con su capacidad previa, la compañía dispone hoy de 15,2 millones de metros cúbicos diarios, en línea con su producción de gas.

Los datos económicos de Pampa Energía

En generación eléctrica, el EBITDA ajustado alcanzó 160 millones de dólares, un 33% más que en el tercer trimestre de 2025. El crecimiento se explica por la gestión propia del combustible de sus centrales térmicas en el marco del nuevo esquema del mercado eléctrico, por mejores márgenes en los ciclos combinados de Genelba y Loma de la Lata y por mayores ventas a grandes usuarios en el Mercado a Término. Además, la compañía mantuvo una disponibilidad del 94,3% en su parque generador.

La facturación alcanzó 790 millones de dólares, un 34% más que en el tercer trimestre de 2025. El aumento respondió a la normalización de los precios de la energía spot en el Mercado Eléctrico Mayorista, a las mayores ventas a grandes usuarios y a mayores despachos de gas y crudo.