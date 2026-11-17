La Fundación Pampa Energía cerró sus programas educativos en Neuquén: este año llegó a más de 15.000 estudiantes y 1.000 docentes, con 2.236 becas secundarias y 650 universitarias.

La Fundación Pampa Energía celebró en la Universidad de Flores (UFLO) el cierre de sus programas educativos en Neuquén . Las iniciativas alcanzaron a más de 15.000 estudiantes y 1.000 docentes, con el objetivo de fortalecer la educación y generar nuevas oportunidades de formación y desarrollo para los jóvenes de la provincia.

El encuentro realizado el viernes contó con la participación de estudiantes , docentes , autoridades provinciales y municipales , representantes de instituciones educativas , organizaciones y empresas aliadas que acompañan las iniciativas de la Fundación. Durante la jornada se reconoció el esfuerzo de los estudiantes y docentes que participaron de las distintas propuestas y se puso en valor el trabajo conjunto entre el sector público, las instituciones educativas y el sector privado.

Mariana Corti, gerenta de Fundación Pampa Energía y RSE, destacó: “Creemos que la educación es una herramienta fundamental para generar oportunidades y transformar realidades. Los resultados de estos programas reflejan el compromiso de docentes, estudiantes y aliados que comparten nuestra convicción de que invertir en educación es invertir en el futuro de Neuquén”.

Las propuestas de la Fundación Pampa Energía

Mediante su Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, la Fundación otorgó este año 2.236 becas secundarias y 650 universitarias, acompañando a jóvenes en distintas etapas de su formación para promover la continuidad y finalización de sus estudios. Además, desde 2024, Pampa Energía aporta al programa provincial de becas Gregorio Álvarez, impulsado por el Gobierno de Neuquén.

Por su parte, el Programa de Prácticas Profesionalizantes alcanzó a 1.420 estudiantes de 22 instituciones educativas, con más de 32.700 horas de formación. La propuesta permite que los jóvenes complementen los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias prácticas, muchas de ellas en activos de Pampa, fortaleciendo sus capacidades y acercándolos al mundo laboral.

A través de su programa de formación docente, la Fundación capacitó a 1.076 educadores de 152 instituciones educativas, con más de 21.900 horas de formación. Esta iniciativa busca fortalecer las herramientas pedagógicas de los docentes y contribuir a mejorar la calidad educativa.

Estos programas forman parte del trabajo integral que lleva adelante la Fundación Pampa Energía en la provincia para fortalecer la educación, promover la empleabilidad y fomentar la inclusión social. A través de diferentes iniciativas, busca generar nuevas oportunidades de formación e inserción laboral y contribuir al desarrollo de las comunidades donde Pampa está presente.