Flow Management Industries aumenta su protagonismo en proyectos clave de Vaca Muerta

La ejecución de nuevas obras de transporte de gas y petróleo en la cuenca neuquina impulsan una fuerte demanda de componentes críticos como válvulas industriales y piezas de fundición pesada. En ese escenario, Flow Management Industries busca posicionarse como un proveedor clave de soluciones para el sector, con una estrategia que combina expansión de capacidad productiva, innovación tecnológica y presencia territorial.

Durante la Expo Argentina Oil & Gas 2025 (AOG 2025) , realizada en el predio ferial La Rural de Buenos Aires, la compañía presentó su estructura integrada por cuatro firmas con presencia en distintos puntos del país: ITASA , fundición radicada en Paraná (Entre Ríos); Valbol , fabricante de válvulas esféricas en Barracas (Ciudad de Buenos Aires); Esferomatic , especializada en válvulas en Quilmes; y Norpatagónica , ubicada en Neuquén y dedicada a servicios de revestimiento, reparación y stock de válvulas.

FLOW

Sánchez destacó que el plan de expansión se viene trabajando desde hace tres años e incluye inversiones significativas. “En ITASA desarrollamos un proyecto que permitirá triplicar la capacidad de producción de fundición. En Valbol se incorporó un puente grúa que nos permite fabricar válvulas de hasta 48 pulgadas, cuando antes fabricábamos hasta 24 pulgadas. Esto amplía nuestra capacidad de producción y venta, y nos prepara para exportar este tipo de productos en el futuro”, explicó.

En paralelo, Esferomatic comenzó a implementar un sistema de line break electrónico, mientras que Norpatagónica avanza en la certificación ISO y fortalece sus servicios de reparación y prueba de válvulas. “Estamos entregando una gran cantidad de válvulas para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur y recientemente nos adjudicaron una importante provisión para el gasoducto Perito Moreno de TGS”, añadió Sánchez.

El ejecutivo proyectó que 2026 será un año de mayor actividad que 2025, por lo que la compañía continúa ampliando tanto su capacidad industrial como su servicio de postventa. “Nuestro diferencial es la calidad: tenemos presencia en el mercado desde hace sesenta años, estamos homologados en todas las compañías y contamos con un equipo de quinientas familias trabajando continuamente para brindar soluciones y productos de la mejor calidad”, concluyó.

En relación a la AOG 2025, destacó el volumen de público y el interés del sector: “Lo que me sorprende este año es la cantidad de gente que nos está visitando en la exposición. Es un incentivo para nosotros ver tanta gente que nos visita”.