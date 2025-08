¿Qué planea el gobierno con la privatización de las hidroeléctricas y el gasoducto Perito Moreno?

“Vamos a lanzar la licitación para la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue tras haber dialogado de manera muy constructiva con las provincias de Río Negro y Neuquén durante varios meses. Creo que estamos listos para avanzar con esto”, aseguró González. Al mismo tiempo, aclaró: “Técnicamente, no es una privatización , ya que las concesiones vencidas son privadas, pero estamos reconcesionándolas por los próximos 30 años”.

Otro punto central de su presentación, titulada “De la autosuficiencia al mercado global: una estrategia exportadora para Argentina”, fue el avance en la privatización de activos energéticos. González anunció que antes de fin de año se espera licitar la participación accionaria de ENARSA en Transener. Respecto al gasoducto Perito Moreno, señaló: “Probablemente, ofrezcamos una concesión sobre el uso de ese gasoducto. Creo que veremos algo en 2025 y mucho más en 2026, pero definitivamente vamos a avanzar con las privatizaciones”.

Más definiciones

González anticipó que el aumento de las tarifas para los usuarios finales se mantendrá en línea con la inflación, a pesar del impacto que tuvo la suba del dólar en los costos de la luz y el gas. Explicó que los incrementos aplicados en 2024 dejaron margen para moderar los ajustes durante 2025, un año electoral.

“Buscamos que la evolución de las tarifas no se aleje demasiado de la inflación. Si no pagamos por la energía lo que realmente cuesta, tendremos menos energía. Parece teórico, pero es la realidad. Si miramos 20 años atrás, nuestra situación actual es una consecuencia directa de no pagar el valor real de las cosas”, afirmó González.

El funcionario destacó que, en los 18 meses de gestión de Javier Milei, se trabajó en recomponer dos componentes clave de las tarifas, a pesar de la dificultad de hacerlo simultáneamente: el costo de la energía (luz o gas) y la retribución para las empresas de servicios públicos. También recordó el atraso acumulado en estos ítems en años anteriores.

“No teníamos el lujo de ocuparnos de uno sin el otro; el atraso era enorme en ambos. Cuando llegamos, la demanda pagaba solo el 30% del costo; hoy, en promedio, paga el 80%”, explicó.

“Gracias a Vaca Muerta”

En el ámbito de la exportación energética, González resaltó los cambios introducidos por la Ley de Bases, que promueve la maximización de recursos, la libre competencia y precios alineados con los mercados internacionales. Esto contrasta con la legislación anterior, enfocada únicamente en el autoabastecimiento, lo que limitaba los incentivos para exportar.

“Gracias a Vaca Muerta, y también a la sustitución de importaciones de líquidos, la balanza comercial ha mejorado significativamente. Pasamos de un déficit de unos 7.000 millones de dólares en el peor momento del kirchnerismo a un superávit de aproximadamente 5.500 millones el año pasado”, destacó.

Infraestructura, el cuello de botella

En materia de infraestructura, González señaló que el sector privado está liderando la construcción de proyectos clave, como el oleoducto Vaca Muerta Sur, financiado con uno de los mayores préstamos privados en la historia del país, liderado por YPF. Otros proyectos, como la duplicación de oleoductos en Vaca Muerta Centro y Norte, y el aumento de capacidad en Puerto Rosales, avanzan sin necesidad de inversión estatal directa, gracias a los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“La infraestructura petrolera está fluyendo muy bien, lo cual es una gran noticia, y no nos piden nada más allá del RIGI”, aseguró.

En el sector del gas, destacó la finalización de la expansión del gasoducto Perito Moreno y la reversión del gasoducto al norte. “Ya hemos visto una iniciativa privada, declarada de interés público, con al menos una oferta presentada que incrementará en 12 millones de metros cúbicos de gas en el anillo. Una vez más, es el sector privado quien financia, y los compradores también son privados, no el Estado”, puntualizó.